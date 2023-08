Die Schweiz hat am gestrigen Dienstag ihren Bundesfeiertag begangen. Dieser einzige weltliche gesamtschweizerische Feiertag hat eine fast 125 Jahre alte Tradition. In der Gemeinde Stein wird bereits am 31. Juli das beliebte Dorffest gefeiert. Mit gelegentlichen Feuerwerks- und Böllerschüssen war der Nationalfeiertag auch rechtsrheinisch wahrnehmbar. Jedoch deutlich weniger als sonst: Mit dem Verzicht auf das Feuerwerk nimmt die Gemeinde Stein jetzt eine Vorreiterrolle in der Schweiz ein. Das begann vor vier Jahren während der starken Trockenheit. Aus dem Dorf Stein wird so langsam ein städtisches Gefüge, in dem es keine gefahrlosen Flächen mehr gibt, wo noch ein Feuerwerk gezündet werden könnte.

Gleich neben den Sportanlagen Bustelbach stand wie immer das Festzelt. Gemeindeamtmann Beat Käser pflegt zusammen mit seinen Gemeinderäten eine bürgernahe Begrüßung: Zuerst persönliche Gespräche, dann die Einladung zum traditionellen Risotto-Essen auf Kosten der Gemeinde und eine der neuen Traditionen in Stein. Statt das Geld für ein Feuerwerk zu verballern, kommt für die Kinder eine große Hüpfburg her und eben die Steinemer-Risotto-Tradition vom Turnverein. Nach 20 Minuten war alles ausverkauft. 500 Portionen gingen über den Tisch. Derweil bedienten die Gemeinderäte eifrig die Gäste, darunter auch im Namen der gepflegten Gastfreundschaft die Delegation aus Bad Säckingen.

Die sechsköpfige Alphornbläsergruppe Kaisten spielten auf, reichlich Unterhaltungsmusik boten die Räbse Gnom live. Beim Laternenumzug zogen Kinder und Musik von der Möhlin-Ryburg Fasnachtszunft samt der Fahnenträger der Dorfvereine durch die Gassen. Die Eröffnungsrede hielt Kaiser angemessen kurz und knapp. „Wir feiern, was wir erreicht haben und unser Zusammenhalt ist stark.“ Die eigentliche Festrede zur Bundesfeier in Stein kam dieses Jahr von der Radio-Argovia-Sprecherin Eliane Zeugin: Stein gelte heute als ein In-Dorf zwischen Frick und Rheinfelden und die Brugg sei das Symbol der Verbundenheit.

Stein hat eine verheißungsvolle Zukunft vor sich, die Gemeinde wächst. Zwei Drittel der Einwohner sind sogenannte Zugezogene, was drüben als Kompliment verstanden wird. Auch mögliche Fusionen mit den umliegenden Gemeinden im Sisslerfeld haben Chancen. Zeugin sprach in ihrer Festrede zur Bundesfeier von zukunftsweisenden Themen. Insgesamt betrachtet hat Gemeindeamtmann Beat Käser mit seinen Gemeinderäten wieder eine zukunftsweisende Bundesfeier auf die Beine gestellt.