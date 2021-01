von sk

An Neujahr wurde der Polizei in Bad Säckingen gegen 1.20 Uhr ein beschädigter BMW gemeldet. Der dunkle 5er stand in Obersäckingen mitten auf der B 34 in Höhe des Martinswegs und wies frische Beschädigungen auf der Beifahrerseite auf. Das Auto war nicht mehr fahrbar, vom Fahrer fehlte jede Spur. Im Innenraum war Marihuana-Dunst wahrnehmbar. Der verantwortliche Fahrer konnte in der Nacht nicht ermittelt werden, auch blieb die mögliche Unfallstelle im Dunkeln. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Personen, die Hinweise zum Lenker oder der Unfallörtlichkeit geben können, sich zu melden (07761/934-0). Der Sachschaden am BMW liegt zwischen 5000 und 10000 Euro.