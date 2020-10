von Susanne Eschbach

Die Freude bei den Schaustellern ist groß. „Wir freuen uns, dass es stattfindet“, so der Sprecher der Schausteller, Peter Buhmann. Denn im Hinblick auf die aktuell steigenden Coronazahlen, ist das keine Selbstverständlichkeit. Wobei: „Für uns war klar, dass wir die Chilbi in Bad Säckingen durchziehen, sofern sich die Vorschriften nicht verschärfen“, erklärt Ordnungsamtsleiter Markus Haag. Und die aktuelle Zeit hat auch sein Gutes: Denn selten waren im Herbst so viele Attraktionen auf dem Festplatz in Bad Säckingen vertreten, wie in diesem Jahr.

Am Samstag, 17. Oktober, um 14 Uhr geht es los. Bis Sonntag, 25. Oktober, werden die Schausteller die Besucher jeweils ab 12 bis 20 Uhr auf dem Festplatz willkommen heißen. Die Fahrgeschäfte öffnen ab 13.30 Uhr. Am Montag, 19. Oktober, ist Markttag. Der Mittwoch und Donnerstag gehört den Familien. Die Schausteller haben sich einiges einfallen lassen, um Kinder und Jugendliche gleichermaßen zu begeistern. Denn neben Kettenkarussell und Autoscooter, Schieß- oder Losbuden, gibt es eine Geisterbahn oder das Scheibenwischer-Karussell.

Der Platz ist in diesem Jahr komplett umzäunt und es gibt nur einen Eingang, der mit einem Ampelsystem versehen ist. Per Lichtschranke werden die Besucher die auf den Platz kommen oder ihn wieder verlassen, elektronisch erfasst und gezählt. „Nähert sich die Zahl der insgesamt 500 erlaubten Besucher, springt die Ampel auf gelb“, erklärt der Ordnungsamtsleiter. Ist die Zahl erreicht, springt die Ampel auf rot und die Besucher müssen warten. Jedes Fahrgeschäft ist mit einem Desinfektionsspender versehen.

Maskenpflicht für Standbesucher

Für die Besucher die nur über den Platz schlendern, gilt keine Maskenpflicht. Wird jedoch ein Stand besucht, muss die Maske ins Gesicht gezogen werden. Das gilt auch für die Nutzer der Fahrgeschäfte. „Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren dürfen nur mit Maske fahren“, erklärt Schausteller Ricardo Högerle. Die Kontaktdaten müssen lediglich beim Besuch der Gastronomie auf dem Festplatz hinterlegt werden.

sgesamt 46 Anbieter werden am Montag, 19. Oktober, ihre Stände entlang der Scheffel- und Austraße aufstellen. Und nur, wer eine feste Zusage gegeben hat, hat auch die Standerlaubnis von der Stadt Bad Säckingen erhalten und darf seinen Stand am Montagmorgen aufbauen. Die einzelnen Stände stehen weiter auseinander als sonst üblich. Die Imbiss-Stände bieten in diesem Jahr keinen Sitzplatz an und es wird auch keine Vorführungen geben. „Wir müssen Menschansammlungen vermeiden“, so Markus Haag.

Während die Besucher, wie auf dem Rummel auch, ohne Maske durch die Marktgasse schlendern dürfen, gilt beim Einkauf bei einem der Markthändler die Maskenpflicht. „Es sei denn, der Händler hat seinen Stand mit einem Schutz aus Plexiglas versehen.“ Der Markt öffnet ab 9 Uhr und ist bis 18 Uhr.