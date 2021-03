Frank van Veen, einziger Stadtrat der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) hat seinen Rückzug aus dem Bad Säckinger Gemeinderat angekündigt. Formell muss der Gemeinderat über den Antrag in seiner nächsten Sitzung am kommenden Montag, 29. März, noch beschließen. Denn ein Rücktritt aus dem Gemeinderat ist nach Gemeindeordnung nur aus wichtigem Grund zulässig. Allerdings erfüllt Frank van Veen zwei Kriterien, die als wichtiger Grund anerkannt werden: Er ist über 62 Jahre alt und hat seit über zehn Jahre ein öffentliches Ehrenamt ausgeübt. Van Veen gehörte seit 2009 dem Gemeinderat an, fast zehn Jahre davon der SPD-Fraktion, von der er sich aber vor der Kommunalwahl 2019 löste. Er gründete daraufhin mit einigen Mitstreitern die Unabhängige Bürgerliste. Bei der Gemeinderatswahl holte van Veen 2830 Personenstimmen, für seine Liste reichte es jedoch nur zu einem einzigen Sitz. Van Veens Nachfolger im Bad Säckinger Gemeinderat wird nun ein alter Bekannter:

Hartmut Fricke | Bild: SK

Hartmut Fricke, Geschäftsführer des Bad Säckinger Pflegeheims St. Franziskus und Gründer des Demografie-Strategischen Forums. Auch er war bis 2019 SPD-Stadtrat und wechselte dann zur UBL. Bei der Gemeinderatswahl holte er 1923 Stimmen.