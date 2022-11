von Michael Gottstein

Die Stadt Bad Säckingen darf sich über eine außerordentlich schöne Schenkung freuen: Kürzlich hat der in Krefeld lebende Dirk Müller, dessen Großmutter eine geborene Bally war, dem Bad Säckinger Stadtarchiv ein Fotoalbum aus altem Familienbesitz geschenkt. „Ein solches Werk hätten wir auf dem Kunstmarkt nie erwerben können“, freut sich Stadtarchivarin Eveline Klein.

Familie Bally Im 19. Jahrhundert, zur Zeit der Industrialisierung in Säckingen, prägte die Familie Bally neben den Geschlechtern Berberich und Hüssy, das Leben in der Stadt entscheidend mit. Der bedeutendste Spross aus dem Geschlecht Bally war der 1839 geborene Johann Urban Otto Bally, der mit seinem jüngeren Bruder und Vetter Armand die väterliche Fabrik übernahm.

Sammlung ist aufwendig gestaltet

In einer Zeit der Smartphone-Schnappschüsse und digitaler Bilddateien kann man sich nur noch schwer vorstellen, wie aufwendig unsere Vorfahren, besonders in der auf Repräsentation großen Wert legenden Gründerzeit, ihre Erinnerungsalben gestaltet haben. Das Album ist in Leder gebunden und mit einem metallenen Wappen geziert, auf dem aber nicht das Wappen der Ballys, sondern das Stadtsäckel eingraviert sind. Und jedes einzelne Bild oder Foto ist mit einem prunkvollen Ornamentband, teils in mehreren Farben, umgeben, wobei keine Bordüre der anderen gleicht.

Sammlung ist Grundlage für weitere Forschungen

„Der Spender war der Ansicht, dass dieses Album in unsere Stadt gehört“, so die Archivarin. Der Band ist nicht nur schön anzusehen, sondern dient auch als Quellensammlung für historische Forschungen – und davon gibt es viel zu leisten, denn Signaturen und Daten finden sich nur selten. So zeigt ein gemaltes Bild die typische Ansicht der Stadt vom Rhein aus. „Wir kennen den Künstler nicht, aber wir wissen, dass manche Mitglieder der Bally-Familie gemalt haben“, erklärt Eveline Klein.

Auch seltene Motive sind zu sehen

Einige Motive sind durchaus bekannt, so die Ansicht des von Theodor Bally 1856 erworbenen Schlosses. Damals waren die Fenster noch von Dreiecksgiebeln gekrönt und die Fassaden noch nicht mit Lüftlmalerei verziert, außerdem zeigt die Ansicht den nicht mehr existierenden Wintergarten. Der Diebsturm ist noch in seinem alten Zustand abgebildet, bevor ihn Theodor Bally im Sinne seiner romantischen Idealvorstellungen umbauen ließ und mit Rundbogenfenstern sowie Zinnen versah. Zu sehen ist auch eine Ansicht von „Seckingen“ Mitte des 14. Jahrhunderts. Relativ selten abgebildet wird die Stadtansicht Säckingens vom Norden her, mit Blick über den nördlichen Rheinarm. Auf dem Bild zu erkennen ist auch die ehemalige Kapelle an der Bergseestraße.

Viele Fotos mit familiärem Erinnerungswert

Neben bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Scheffelfelsen zeigt der Band auch Motive, die für die Familie wohl einen großen Erinnerungswert hatten. So sind Fabrikgebäude abgebildet, ebenso die Fabrikantenvillen, teilweise längst abgerissen. Noch erhalten ist das Haus Bally-Kym, das ehemalige Rathaus an der Wernergasse. Das Bild zeigt den Anbau mit Rundbogenfenstern. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen hatte das Haus noch eine Dachterrasse, die später dann überbaut wurde. Es existieren auch Fotos der Villa Otto Bally und der Villa Herzog-Bally, wie das ehemalige „Klösterle“ beim heutigen St.- Franziskus-Seniorenzentrum, korrekt hieß.