Vor dem Hintergrund der allgemeinen Energieeinsparungen will die Stadtverwaltung in diesem Jahr auf große Teile der Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Nach der Beschlussvorlage für die nächste Gemeinderatssitzung am Montag, 24. Oktober, um 18 Uhr im Kursaal, soll es nur noch einige beleuchtete Weihnachtsbäume an zentralen Stellen geben: Auf dem Münsterplatz und den Ortsteilen einschließlich Obersäckingen. Ferner ein beleuchteter Baum an der B34, auf dem Bahnhofvorplatz und am Grenzübergang.

Keine Lichterketten wird es an den kleinen Bäumen in der Innenstadt geben. | Bild: Wehrle, Verena

Auf die Sternenhimmel an den innerstädtischen Plätzen, die LED-Ketten an Innenstadt-Bäumen und sonstige Beleuchtungen soll verzichtet werden. Auf den Weihnachtsschmuck wird hingegen auch an den kleinen Bäumen nicht verzichtet. Die Einsparmaßnahmen seien nicht nur ein „Zeichen der Energiesicherung“, sondern erofoplgen auch „im Rahmen der Vorbildfunktion gegenüber den Bürgerinnen und Bürger“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Die Lichternetze und Strenenhimmel auf verschiedenen Plätzen werden in diesm Jahr gar nicht erst aufgehängt.

Auf der Tagesordnung der Sitzung am Montag, 24. Oktober, steht außerdem der Feuerwehrbedarfsplan sowie der Tätigkeitsbericht des Integrationsmanagers.