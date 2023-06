Der Monat Juni steht in Bad Säckingen ganz im Zeichen des Brückenjubiläums. Die Holzbrücke wird in diesem Jahr 450 Jahre alt, außerdem wird in der Trompeterstadt vom 23. bis 25. Juni auch das 50-jährige Bestehen des Brückenfestes gefeiert. Gleichzeitig beginnt die erste Ausgabe der Jubiläums-Outdoor-Ausstellung auf der Holzbrücke. „Passend zum Jubiläum haben wir eine Brückenführung konzipiert“, erklärt Martina Kupczynski, die stellvertretende Leiterin des Tourismus- und Kulturamtes. Insgesamt acht Führungen – jeden Monat zwei – sind in der Zeit von Juni bis September geplant. Start der neuen Brückenführungen ist der Samstag, 24. Juni. Weitere Termine sind jeweils am 1. Juli, 22. Juli, 12. August, 26. August, 2. September sowie am 23. und 30. September. Gruppen ist es auch möglich, eigene Führungen außerhalb der genannten Zeiten zu buchen. Bis eine Stunde vor Beginn der Brückenführungen können sich die Teilnehmer direkt beim Tourismus- und Kulturamt anmelden.

„In meiner Vorbereitungszeit habe ich mich viel mit der Bad Säckinger Holzbrücke befasst und eingelesen“, erklärt Monika Mutter, die Ideengeberin der neuen Führungen. „Das Jubiläum der Holzbrücke hat mich dazu inspiriert“, erzählt sie. Unter dem Dach der Stadt Bad Säckingen übernimmt die erfahrene Stadtführerin jetzt die neuen Führungen. Treffpunkt und Start ist um 11 Uhr ab der Stele auf dem Rudolf-Eberle-Platz. „Auf dieser Stele ist zu sehen, dass Bad Säckingen früher eine Insel war“, erklärt Mutter. Vom Rudolf-Eberle-Platz aus wird ein Abstecher in die Fischergasse gemacht, wo ein Merian-Stich ebenfalls eine Geschichte über das alte Bad Säckingen und die Holzbrücke erzählt. Weiter geht es dann am Rheinufer entlang. „Vom Rheinufer aus ist die Brücke in ihrer ganzen Länge zu sehen“, erklärt die Stadtführerin. Dann geht es auf die Brücke selbst. 75 Minuten soll die gesamte Führung dauern. „Natürlich dürfen während der Führung Fragen gestellt werden“, so Monika Mutter. Und die Führungen finden bei jedem Wetter statt.