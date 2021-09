von Maria Schlageter

Die Anschaffung der neuen Geschwindigkeitsmessanlage wurde bei der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwochabend außerplanmäßig als Empfehlung in den aktuellen Haushalt aufgenommen. Der Hintergrund: Messungen mit dem stadteigenen Gerät, das bisher zum Einsatz kam, sind vor Gericht nicht mehr zulässig. Es gab bereits zwei Verfahren wegen Geschwindigkeitsübertretungen, die eingestellt werden mussten.

Mobiles Blitzergerät

„Unsere Anlage misst nicht hinreichend genau“, erklärte Amtsleiterin Muriel Schwerdtner den Ausschussmitgliedern das Problem, von dem nicht nur Bad Säckingen betroffen ist. Bundesweit sei das Gerät im Einsatz gewesen. Die Ordnungsamtsmitarbeiter drängen daher auf eine schnelle Lösung, die nun auch der Hauptausschuss unterstützt. Denn das Bad Säckinger Ordnungsamt blitzt über die Stadtgrenzen hinaus auch in Murg, Herrischried und Rickenbach.

Für 162.000 Euro sollen jetzt ein mobiles Blitzergerät und zwei Säulen angeschafft werden. Das Messgerät kann je nach Bedarf in eine der Säulen eingesetzt oder mobil genutzt werden. „So können wir 24 Stunden pro Tag messen und nicht nur zu unseren Arbeitszeiten“, erläuterte Ordnungsamtsleiter Markus Haag die Vorteile.

Die Säulen sind bipolar, das heißt sie messen in beide Fahrtrichtungen. Eine Säule soll in der Schulhausstraße montiert werden, die andere an der B 34. Wie Schwerdtner und Haag erklärten, rechnen sie damit, dass das Gerät im Mai 2022 in Betrieb genommen werden kann. Laut den Hochrechnungen werden mit der neuen Anlage im ersten Jahr 720.800 Euro an Bußgeldern eingenommen werden, womit die anfälligen Kosten wieder eingenommen wären. Allerdings beruht diese Schätzung auf dem neuen Bußgeldkatalog. Greift weiterhin der alte Katalog, lägen die Einnahmen bei 360.400 Euro. Ab dem zweiten Jahr rechnet das Ordnungsamt mit weniger Einnahmen. Sollte sich die Anlagen bewähren, will die Stadt langfristig zwei stationäre Rotlichtanlagen mit inklusiven Messgeräten anschaffen. Diese würden vom selben Hersteller weitere 223.800 Euro kosten.