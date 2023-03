Auch die Stadt Bad Säckingen kämpft mit dem Thema Fachkräftemangel. Pensionierungswellen der letzten Jahren haben in vielen Bereichen der Stadtverwaltung Löcher gerissen. Diese Lücken entsprechend zu schließen, erwies sich in der Vergangenheit als ausgesprochen mühsam. Deshalb baut die Stadt jetzt ihre Kooperation mit der Dualen Hochschule (DH) Lörrach aus: Mit dem DH-Studien-Angebot will sie hochqualifizierte Fachkräfte künftig selber ausbilden. Konkret: Ab Herbst sollen zwei bei der Stadt beschäftigte Studenten an der Dualen Hochschule studieren, einer im Bereich Architektur, einer in Betriebswirtschaftlehre/ Gesundheitsmanagement. Professor Joachim Wölle, Studiengangsleiter an der Dualen Hochschule Lörrach, stellte das Modell am Montag im Bad Säckinger Gemeinderat vor.

Was ist eigentlich ein Duales Studium?

Das Prinzip: Ein duales Studium verbindet die Theorie an einer Hochschule mit den praktischen Erfahrungen in einem Ausbildungsunternehmen. Für die Studierenden wechseln sich Zeiten an der Hochschule mit Praxis-Phasen im Betrieb ab. Die Studenten sind im Ausbildungsbetrieb beschäftigt.

Die Stadt Bad Säckingen kann bei diesem DH-Modell bereits auf Erfahrungen zurückgreifen. Denn sie beschäftigt aktuell je einen Studenten im DH-Studiengang Tourismus und BWL-Personalmanagement.

Jetzt kommen ab Herbst zwei weitere hinzu. Nach dem dreijährigen Bachelor-Studium sollen davon dann die Rehaklinik Bad Säckingen und das städtische Bauamt profitieren. Joachim Wölle machte dem Gemeinrat da auch gute Hoffnung: Denn 85 Prozent der DH-Studenten würden nach Abschluss des Studiums vom Ausbildungsunternehmen übernommen und weiterbeschäftigt. „Damit sichern sich die Betriebe gute Leute“, so Wölle.

Ausbildungsbetriebe sichern sich Fachkräfte

Genau das ist natürlich auch das Ziel der Stadt. Denn sowohl im Gesundheitssektor wie auch in der Bauverwaltung finden sich schwer Fachkräfte. Gerade das städtische Bauamt ist nach Pensionierungen ausgedünnt. Da kommt der neue Architektur-Studiengang in Lörrach gerade recht. Er ist neu und wird erst im September zum Wintersemester eingeführt. Lörrach ist die erste Dual Hochschule, die Architektur als Studiengang anbietet. Für Auswahlprozess und Vergabe der Plätze ist jeweils der Ausbildungsbetrieb zuständig, im konkreten Fall also die Stadt.