von Gerd Leutenecker

Bad Säckingen – Vom Angebot der Stadt, die eigene Heizungsanlage kostenlos prüfen zu lassen, haben zahlreiche Bürger profitiert. In der ersten Etappe sind nach der externen Auswertung durch die Energieagentur Südwest vom Landkreis gleich zwei Ergebnisse am Dienstagmorgen präsentiert worden. Die örtlichen Heizungsbauer sind mit ihrer Kompetenz „auf der Höhe der Zeit und die Bürger nutzen den kostenlose Heizungscheck“, so das Fazit vom Jan Münster, dem Geschäftsführer der Energieagentur. Bürgermeister Alexander Guhl hatte zum Gedankenaustausch neben den Experten auch zwei Bürger eingeladen, die über ihre Erfahrungen mit der neutralen Beratung berichten konnten.

Was kann in den Privathaushalten verbessert werden? Für den Harpolinger Christof Breuer kam das Angebot der Stadt zur rechten Zeit. „Die alte Ölheizung lief noch, hatte halt ihr Alter und es war da Zeit, sich über den Austausch zu informieren“, Breuer schaute neben den technischen Standards auch auf die staatlichen Fördermöglichkeiten. Eine neutrale Beratung, „etwas Unabhängiges bringt einen Mehrwert und die neuesten energetischen Qualitätskriterien extern durch die Energieberater für mein Eigenheim“ empfohlen zu bekommen, Breuer war da schon überzeugt. Hinzu kamen in der Expertise noch Empfehlungen, welche unterschiedlichen staatlichen Subventionen es gibt. „Das hat mir 45 Prozent Zuschuss eingebracht“, nicht nur für Ingenieur Breuer ein gewichtiges Argument. Sein Projekt ist bereits komplett realisiert. Jetzt läuft eine Pelletheizung, mit solarthermischer Unterstützung und einiges an Photovoltaik auf dem Dach. Die Kosten seien dank Förderung moderat gewesen und die Kompetenz seines Heizungsbauers sei durch die Energieagentur schon in der Angebotsphase als sehr gut bescheinigt worden.

Soweit ist Gemeinderat Alexander Borho derzeit noch nicht. „Ich habe mich beraten lassen und die Umsetzung beginnt jetzt“, Borho wird sein Wohn- und Geschäftshaus energetisch auf den neuesten technischen Stand bringen. Ihm hat bereits der Basischeck neue Impulse gegeben. Neben der Heizung sind weitere Verbesserungen vorgeschlagen worden. Energieberater Jürgen Dilger wurde bei der Gesprächsrunde konkreter: „Im Heizungsbetrieb liegen häufig viele Verlustpunkte“. Die Nachtabsenkung, die Spreizung der Heizleistung oder die Thermostatregler sind kleine Verbesserungsmöglichkeiten, erklärte Dilger. „Ein Komplettaustausch der Heizung muss nicht immer erfolgen“, ist auch die Erfahrung vom Energieagenturchef Münster.

Die Energieeffizienz im Wärmesektor zu steigern, das ist die Aufgabe der landkreiseigenen Energieagentur. Der städtische Umweltbeauftrage Ralf Däubler konnte nach Absprache mit Bürgermeister Guhl auch den nächsten 25 Privathaushalten einen kostenlosen Heizungscheck zusichern. „Das ist der richtige Ansatz – prüfen lassen und die Geldmittel vom Bund an die Bürger bringen“, wirbt Däubler in der Stadt für die Kampagne. Dazu hat die Energieagentur mit Svenja Schwald eine neue Werbeoffensive entwickelt: „Holt die Leichen aus den Keller“, mag Provokant klingen, Schwald hat weitere zielgruppenspezifische Werbemittel in der Gesprächsrunde vorgestellt. Die werden jetzt in den städtischen Gebäuden aufgehängt und gleichzeitig werden verstärkt die sozialen Medien von der Stadt mit einbezogen. „Das alles ist für den Bürger wirtschaftlich hoch attraktiv“, zeigte sich Bürgermeister Guhl zufrieden über den Stand der Dinge beim Heizungscheck in Privathaushalten.