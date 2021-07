von vid

Die Amtszeit eines Präsidenten im Lions Club ist klar geregelt: Mehr als 365 Tage gibt‘s nicht. Jedes Jahr muss es einen Führungswechsel geben. Weltweit ist das so. Auch im Lions Club Bad Säckingen. Seit vergangenen Samstag leitet nun Margit Kugler die Geschicke der Säckinger Löwen. Sie übernahm das Amt von ihrem Vorgänger Peter Welsch.

Beim offiziellen Stabwechsel blickte Peter Welsch im Restaurant „Im Vorderhus“ in Wehr-Öflingen auf ganz besondere zwölf Monate im höchsten Amt der Lions zurück. Jedenfalls war es kein Präsidenten-Jahr wie jedes andere. Die Covid-19-Pandemie machte nahezu allen geplanten Aktivitäten von Welsch einen Strich durch die Rechnung. Neben vielen gesellschaftlichen Veranstaltungen fielen wegen der Pandemie auch Events aus, mit denen die Säckinger Löwen ihren Vereinssäckel füllen, um das Geld für karitative und soziale Zwecke zu spenden. Einiges wurde noch mit Videokonferenzen aufgefangen. Vieles blieb aber auf der Stecke. „Immerhin: Der erstmals organisierte Verkauf des Adventskalenders war ein voller Erfolg“, bilanzierte Peter Welsch. Aus einem Teil des Verkaufserlöses spendierten die Lions zuletzt dem Ortsverein des Deutschen Roten-Kreuzes Rickenbach einen Defibrillator für ein Einsatzfahrzeug.

Angesichts der sinkenden Corona-Infektionszahlen gab dann die neue Präsidentin Margit Kugler ein umfangreiches Jahresprogramm bekannt – in der Hoffnung, dass dieses Amtsjahr ohne viele Absagen leben muss. Insgesamt zehn Veranstaltungen, Reisen oder Vorträge warten auf die 30 Mitglieder des Clubs. Und eines ist dabei auch schon gewiss: „Der Adventskalender geht definitiv in die zweite Auflage“, kündigte Neu-Präsidentin Kugler an. Sie nutzte zudem die Gunst der Stunde und präsentierte in Oliver Fischer ihren Nachfolger. Auch das ist bei den Lions so üblich. Der Zustimmung der Mitglieder bei der kommenden Mitgliederversammlung vorausgesetzt wird er dann im nächsten Jahr Präsident. Natürlich nur für ein Jahr.