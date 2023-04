„Das Interesse an unseren Sportangeboten hat wieder zugenommen“, stellte die Geschäftsführerin Elke Kaiser vom Turnverein (TV) Bad Säckingen gleich eingangs der Hauptversammlungen fest. Alle Abteilungsleiter im TV bestätigten am Freitagabend in der Mensa des Scheffel-Gymnasiums diesen Trend. 1074 Mitglieder hat der größte Verein in der Stadt derzeit. 5300 Stunden wurde den Trainern in 2022 geleistet, berichtete TV-Vorsitzender Mathias Waßmer.

Kurz vor dem Start steht eine neue Reha-Sport-Gruppe. Die Herz-Sport-Gruppe ist seit Langem etabliert. Das neue Angebot mit der Reha-Gruppe richtet sich vorwiegend an Menschen, die eine sportliche Aktivierung im Alltag anstreben. Ein Arzt und eine ausgebildete Übungssportleiterin werden die Sport-Gruppe aufbauen. Dem „Krankheitsbild Adipositas soll etwas entgegengesetzt werden“, was auch über eine Rezeptverordnung möglich sein wird, kündigte Kaiser an. Die Gruppe wird voraussichtlich im Herbst in der Halle in Obersäckingen starten.

Ein breites Sportangebot findet unter dem Dach des Gesamtvereins seine Heimat. Von den Eltern-Kind Kursen über die klassischen Sportarten bis hin zu Yoga und Herz-Sport kommen alle Altersklassen zum Zuge. Einziges Manko derzeit, es mangelt zusehends an Trainern und Ausbildungsleitern.

Gelegentlich kommt der Rückgang von jüngeren Sportlern hinzu. Markus Zeoli von der Abteilung Badminton kündigte dem Gesamtverein bereits Gegenmaßnahmen an: „Wir haben als Reaktion darauf mit neuen Trainingskonzepten gestartet.“ Als Familie reinschnuppern und den Sport entdecken („Familton“ ist hierfür der neue Begriff) und erst etwas später mit der Gesamtausbildung starten. Zeoli sieht dabei die ersten Erfolge im Nachwuchsbereich.

Ganz anders im Basketball. Eine Mannschaftssportart, die nicht selten an der Zuverlässigkeit der Spieler verzweifelt. „Kurz vor einem Spiel kommen die Absagen, aber wir brauchen zuverlässig jeden Einzelnen“, betonte Abteilungsleiter Felix Kromer. So kam die Ausbildungsoffensive zum Schiedsrichter zustande. Jeder Jugendliche macht den Kurs. Im Ergebnis hatten fünf Nachwuchs-Basketballer gleich noch den D-Trainerschein belegt. Bei den Volleyballern konnte Susanne Krauß hingegen nur positives Mitteilen, „wir erleben einen stabilen Aufwärtstrend“.

Ähnliches in der Leichtathletik, „das letzte Jahr war sehr erfolgreich und aktuell läuft alles rund“, sagte Raimund Huber. Aikido ist als Abteilung stabil; zwei Drittel sind Erwachsene, und die Lehrgänge werden auch als soziales Miteinander verstanden. Die Abteilung Turnen ist agil wie eh und je. Heidi Hausin zeigte sich bei der Hauptversammlung recht zufrieden über die Abteilungsentwicklung.

Die turnusmäßigen Wahlen für den Vorstand waren Bestätigungen der Amtsinhaber. Mathias Waßmer bleibt erster Vorsitzender, Günter Schöneich wurde als Schriftführer und Daniel Vedder als Kassierer wiedergewählt. Neue Beisitzerin ist Mareike Stuhr.

Mit der Silbernen Ehrennadel wurden während der Hauptversammlung Judith Diez, Daniele Ferragina, Jaqueline Schmid, Mareike Stuhr und Stefanie Wichmann-Werner ausgezeichnet. Die Goldene Ehrennadel erhielten Beatrix Baumgartner, Elena Munnoz-Ruf und Marco Wolf. Neues Ehrenmitglied im TV Bad Säckingen ist Helga Werdehausen.