Seit dem 1. Februar leitet Georg Villinger die Geschäfte des St. Vincentius-Vereins. Gelegenheit, sich offiziell und persönlich vorzustellen, hatte Villiger jetzt bei der Mitgliederversammlung. „Ein richtiger Südschwarzwälder, der aus Höchenschwand stammt“, nannte ihn Dekan Peter Berg und fügte hinzu: „Wir sind froh, dass der Verein wieder in gute Hände gekommen ist.“ Die finanzielle Lage des Vereins ist weiterhin stabil. Im letzten Jahr konnte eine positive Bilanz von 104.000 Euro erwirtschaftet werden. „Wir brauchen auch ein Plus, weil wir mit dem Marienhaus Großes vorhaben“, so Villinger.

Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten auf dem Campus geht mit einigen Investitionen einher. Licht, Natur und eine neue, helle Ausstattung: Das sind laut Villinger und Berg die Gründe, weshalb das Marienhaus am Waldrand gut aufgehoben sein wird. Durch die Nähe zum Kindergarten St. Christopherus ist außerdem „junges Leben“ nicht weit, so Berg. Laut dem Dekan eine optimale Gelegenheit um Verbindungen zwischen Jung und Alt zu schaffen. Villinger ist zuversichtlich: „Wir werden nächstes Jahr Weihnachten im Campus feiern.“

Michael Brogli, Mitglied des Vereins, wollte außerdem wissen, was mit dem Gelände passiert, auf dem das Marienhaus aktuell noch steht. Der Verein wird Eigentümer bleiben, aber noch sei laut dem Vorstand keine Entscheidung darüber gefallen, was mit dem Gelände passiert. Auch der Dekan verfolgt die Verhandlungen mit Spannung: „Man kann das Gebäude nicht lange leer stehen lassen, das kostet ja auch Geld“, so Berg.

Doch nicht nur der anstehende Umzug, der Fachkräftemangel und eine Gesetzesänderung, die für Unruhe in der Belegschaft sorgt, beschäftigen den Verein zurzeit. Auch einer der Kindergärten stellt die Mitarbeiter vor neue Aufgaben. „Eine schwierige Zeit liegt vor uns“, so Dekan Berg.

Der Kindergarten St. Gallus steht aktuell vor zwei großen Herausforderungen. Doch nicht die Kinder der Einrichtung sind es, die den Mitarbeitern Sorge bereiten. Leiterin Verena Knittel teilte dem Vorstand mit: „Die Eltern benötigen permanente Anleitung und Heranführung an die Grundpfeiler der kindlichen Bedürfnisse.“ Dies sei sehr zeitaufwendig für das pädagogische Personal. Außerdem fehle es bei 90 Prozent Migrationsanteil an Sprachvorbildern. Vier Mal die Woche werde der Kindergarten von einer Sprachförderkraft der Caritas unterstützt.

Ein anderer Kindergarten wird dem Verein in Zukunft hingegen keine Sorgen mehr bereiten: Die Schließung des St. Vincentius zum 31. Juli ist beschlossen. Die Trennung von der Einrichtung nannte Villinger eine „befreiende Entscheidung“ und lobte vor allem das Engagement von Aufsichtsratsmitglied Thomas Gehr.