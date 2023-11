So kalt und regnerisch war das Wetter am Sonntag, dass die traditionelle Prozession beim Patrozinium in Obersäckingen ausfallen musste. In dem Festgottesdienst, der vom Kirchenchor, einem Orchester und der Orgel umrahmt wurde, würdigte Dekan Peter Berg den heiligen Martin als Vorbild, da er entschieden und konsequent seiner Berufung gefolgt sei.

Dekan Peter Berg würdigte den heiligen Martin als Vorbild. | Bild: Michael Gottstein

Im Gemeindesaal warteten anschließend ein kleiner Basar sowie ein Mittagessen auf die Besucher. Am Abend gab es einen Auftritt des Musikvereins, Sketche und eine Tombola.