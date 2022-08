von Michael Gottstein

In welcher Vitrine hat sich eine keltische Münze versteckt? Wie viele Engel befinden sich an der Stuckdecke des Kammermusiksaals? Antworten auf viele Fragen dieser Art durften die Kinder bei ihrer Schlossrallye am Freitag im Rahmen des Ferienprogramms finden. Begleitet wurden sie von der Leiterin des Hochrheinmuseums, Jasmin Rauhaus-Höpfer.

Die Rallye zeigte, dass man Lernen und Abenteuer auf sehr angenehme Art verbinden kann. Die Fragen erforderten schon ein gewisses Maß an Konzentration und genaues Hinsehen, denn aus dem Stegreif wissen wohl die wenigsten, wie das tibetanische Instrument heißt, in dem sich ein grüner Knochen versteckt (die Lösung lautet „Rkang-gling“).

Die Kinder im Grundschulalter brachten schon ein gewisses Vorwissen um die Stadtgeschichte mit: Dass sie sich im Schloss Schönau befanden und dass die Familie einst hier gelebt hatte, war vielen bekannt. Auch dass Scheffels adelige Margaretha in den Trompeter von Säckingen verliebt war, ihn aber wegen des Standesunterschiedes nicht gleich heiraten durfte, hatte sich bei der jungen Generation herumgesprochen.

Etwas weniger bekannt war die Realität hinter der scheffelschen Fiktion, und so erklärte die Leiterin, dass Margaretha in Wahrheit Maria Ursula von Schönau hieß, ihren Kopf durchgesetzt und den bürgerlichen Franz Werner Kirchhofer geheiratet hatte, auch wenn sie dafür auf ihren Adelstitel verzichten musste.

Museumsleiterin Jasmin Rauhaus-Höpfer (rechts) begleitete die Kinder auf ihrer Schlossrallye. | Bild: Michael Gottstein

In der stadtgeschichtlichen Abteilung wurde gefragt, was der heilige Fridolin in der Hand hält, danach mussten die Kinder das Wappen der Familie Bally zeichnen. Zügig ging es dann durch die Scheffel-Räume und in die berühmte Trompetensammlung, in der Jasmin Rauhaus-Höpfer ein wenig Hilfestellung leistete, damit die Kinder unter der Fülle von Exponaten das älteste Instrument (von 1664) ausfindig machen konnten.

Mit der „Schlossherrin“ respektive Museumsleiterin zu Tisch sitzen durften die Kinder am Freitag bei der Schlossrallye. | Bild: Michael Gottstein

Für diejenigen, die geduldig die Fragen auf dem Faltblatt beantwortet und das Lösungswort gefunden hatten, öffnete sich die Schatztruhe, die Holzjojos, Schokoladengoldmünzen und Halbedelsteine enthielt. Daneben durften die Kinder auch die immateriellen Schätze in Form des Wissens, das sie sich bei der eineinhalbstündigen Tour angeeignet hatten, mit nach Hause nehmen. „Für uns war die Schlossrallye eine Premiere, und in Zukunft möchten wir spezielle Kinderführungen verstärkt anbieten“, so die Leiterin. Es gibt auch eine Hiddigeigei-Rallye durch die Stadt, die entsprechenden Faltblätter liegen in den Infozellen aus.