Feierlich war die Ehrung der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Trompeterstadt durch Bürgermeister Alexander Guhl im Saal des Schlosses Schönau.

Dabei wurden Emma Rohrbach (TV-Leichtathletik, Süddeutsche Jugendmeisterin über 2000 Meter), David Kiefer (TV-Leichtathletik, Weltmeister der Senioren über 3000 Meter Hindernis) und die Jugend-Radballer Kimi Schrott und Jonathan Kranz (RSV Wallbach, Deutsche Vizemeister) als Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres geehrt, heißt es in einer Pressemitteilung. Für David Kiefer war es nicht die erste Auszeichnung. Er erhielt diese bereits zum vierten Mal.

Daneben erhielt Ralf Grohmann (TV-Leichtathletik) den Ehrenpreis für besondere langjährige Verdienste um den Sport in Bad Säckingen. Die Laudatio hielt der Senioren-Weltmeister David Kiefer. Grohmann ist in der Leichtathletik-Abteilung seit rund 30 Jahre als erfolgreicher Trainer der Läufer engagiert. Neben den beiden ausgezeichneten Läufern zählten auch zahlreiche weitere geehrte Sportler zu seinen Schützlingen. Bei den Sportlerinnen war das Emma Eisele (Badische Jugendmeisterin 800 Meter), bei den Sportlern Valentin Oblupin (Süddeutscher Jugendmeister 800 Meter) und bei den Mannschaften die drei mal 1000-Meter-Staffel (Baden-Württembergische Meister mit Valentin Oblupin, Pepe Schindler und Julius Heinemann) sowie die MU16-Mannschaft (Badischer Meister mit Valentin Oblupin, Pepe Schindler, Julius Heinemann, Tim Ruhloff, Jannik Rosenfelder und Valentin Götte). Trainer der Mannschaft des Jahres sind Timo und Christoph Reinartz.

Beste Ergebnisse auf Rad und Skiern

Weitere Ehrungen erhielten im Schloss Schönau die beiden Sportlerinnen Caroline Wirth (RSV Wallbach, Kunstradfahren, zwölfter Platz bei den Deutschen U18-Meisterschaften, Trainerinnen Angelika Wirth und Claudia Lais) und Karla Daniela Gehrmann (Skiclub, Biathlon, Baden-Württembergische Jugend-Meisterin, trainiert am Skinternat in Furtwangen), heißt es in der Mitteilung abschließend.