von Susanne Eschbach

Die Flößerschule ist jetzt offiziell eine Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt. Diese Auszeichnung erhalten sowohl Grund- als auch weiterführende Schulen vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung des Landes Baden-Württemberg (ZSL). „Wir sind froh, das es geklappt hat“, freute sich Schulleiterin Christine Berchtold. Insgesamt fünf Jahre ist das Zertifikat gültig. „Danach wird geprüft und es kann eine Rezertifizierung erfolgen“, erklärt Beate Mehlin von der ZSL, die das Zertifikat jetzt offiziell übergeben hat.

„Sport ist mir ganz wichtig“, betont die Schulleiterin. Neben dem eigentlichen Schulsport ist die Schule beim Trompeterlauf mit dabei, organisiert einen Bergseelauf und beteiligt sich am Mini-Marathon. In diesem Jahr war die Flößerschule außerdem zum ersten Mal beim Bad Säckinger Stadtradeln mit dabei und hat beachtliche 700 Kilometer gesammelt. Vor dem Unterricht morgens, findet außerdem ein klassenübergreifendes Yoga statt. „Wegen Corona muss dieses momentan leider ausfallen“, so Berchtold weiter.

Um die Zertifizierung vom Land zu bekommen, musste die Flößerschule ein Konzept erarbeiten und sich damit bewerben. „Wichtig ist, dass die Schulen mehr tun, als den regulären Schulsport“, betont es Beate Mehlin. Sport und Bewegung müssen in den regulären Unterricht integriert werden. Und daher ist es wichtig, dass nicht nur die Sportlehrer, sondern das gesamte Kollegium in die Maßnahme mit eingebunden wird.

„Wenn sich Kinder und Jugendliche in der Schule mehr bewegen, wirkt sich das positiv auf die Entwicklung und auf das Lernen aus“, erklärt Beate Mehlin. Das sei wissenschaftlich erwiesen. „Bewegung und Sport rhythmisieren den Schulalltag effektiv und ermöglichen so einen schülergerechten Wechsel von An- und Entspannung“, so Mehlin weiter.

Im Rahmen des Gesamtkonzeptes „Sport- und bewegungsfreundliche Schule“ wurde das Zertifikat im Jahr 2000 auf den Weg gebracht. 2019 waren es bereits 900 Schulen in Baden-Württemberg, die ausgezeichnet worden sind.