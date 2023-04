Bad Säckingen – Was 1923 als Wagnerei in Obersäckingen begann, ist heute nach 100 Jahren ein Familienbetrieb in der dritten Generation. Fachwissen und größte handwerkliche Fähigkeiten im Holzleiterbau, sowie die Herstellung von Geräten für die Landwirtschaft waren die Aufgabenschwerpunkte des Firmengründers Otto Waßmer. Gerade aus dieser einmalige Situation und aus der Tradition heraus, dass im Berufsbild des Wagners die Holzleiterherstellung und die Herstellung von Skiern aus Holz mit inbegriffen ist, entstand die spätere Konstellation Sport + Leitern.

So wurde also der Betrieb bis 1966 als reine Wagnerei geführt und Josef Waßmer, jüngster Sohn von vier Geschwistern, zeigte zunächst andere Berufsinteressen. Er ging mit 14 Jahren bei der Stadtverwaltung in die Lehre, die er 1964 abschloss. Gleich nach der Ausbildung bei der Stadtverwaltung absolvierte Josef Waßmer eine weitere Ausbildung als Fahrzeugbauer und Wagner bei der Firma Ski Vogt.

Doch noch bevor er seine Ausbildung beenden konnte, schloss die Firma Ski Vogt Ihre Werktore. 1967 beendete Josef Waßmer seine Lehre im väterlichen Betrieb. Im gleichen Jahr wurde der frischgebackene Wagner Bundessieger im Wagnerhandwerk. Weil zu dieser Zeit Vater Otto schwer erkrankte, erhielt Sohn Josef die Erlaubnis, die Meisterprüfung zu absolvieren, bevor er die dafür benötigten fünf Gesellenjahre abgeschlossen hatte. 1969 starb Otto Waßmer mit nur 69 Jahren. Ein Jahr später legte Josef Waßmer die Meisterprüfung ab und übernahm den väterlichen Betrieb.

Josef Waßmer faszinierte seit seiner Kindheit der Wintersport, und da er in seinen Lehrjahren Skibau miterleben konnte, war das Medium Ski nicht aus seinen Geschäftsideen für die Zukunft wegzudenken. Die Werkstatt in der Schaffhauser Straße wurde aus diesem Grund vergrößert. 1973 baute Waßmer an die Werkstatt einen Verkaufsraum mit Schaufenstern an. So standen 160 Quadratmeter für ein komplettes Skiangebot dem wachsenden Kundenstamm zur Verfügung. Doch auch auf dem Sektor Leitern blieb Josef Waßmer flexibel und stelle auf den Handel mit Aluminium-Leitern um, da diese in Bezug zu herkömmlichen Holzleitern auf dem Vormarsch waren.

Da durch Weiterentwicklung und Angebotserweiterung die Räumlichkeiten für die Firma „Sport + Leitern Waßmer“ zu klein wurden, kaufte Josef Waßmer ein Gebäude in Obersäckingen. In sieben monatiger Umbauphase wurde daraus der heutige Standort der Firma. Im Oktober 1989 wurde die Einweihung der neuen Geschäftsräume mit 800 Quadratmetern auf zwei Stockwerken gefeiert. Dank fortwährender baulicher Maßnahmen darf sich die Kundschaft inzwischen auf rund 1000 Quadratmetern verschiedenste Einkaufswünsche erfüllen.

So führte Josef Waßmer mit tatkräftiger Unterstützung seiner Ehefrau und seinen Kindern, welche alle vier eine Ausbildung im väterlichen Betrieb absolvierten, seit 1970 die Firma und machte sie zu dem, was sie heute ist.

2023 feiert das Familienunternehmen Sport und Leitern Waßmer sein 100-jähriges Bestehen und geht mit neuem Namen in die Zukunft. Das Unternehmen wird künftig in dritter Generation als Waßmer OHG von Brigitta Waßmer-Schäuble, Martina Hieke, geborene Waßmer, und Johannes Waßmer geführt.