von Werner Probst

Sport und Gesundheit spielen in seinem Leben eine große Rolle – heute kann Werner Stoß seinen 80. Geburtstag feiern. Stoß ist im Bad Säckinger Rehabilitationssportverein, dem Reha-Aktiv-Plus, nicht nur der Vorsitzende, sondern er arbeitet im Fitnessstudio immer noch als Gesundheits- und Ernährungs-Couch mit.

Blick auf Lebensstationen

In Hohensalza bei Posen ist Werner Stoß geboren. In Reutlingen besuchte er das Gymnasium und studierte anschließend in Stuttgart und Tübingen Wirtschaftswissenschaften, bevor er in Freiburg sein Diplom in Immobilienwirtschaft machte. Nach dem Abschluss war er zwei Jahre auf den Kanaren tätig, ehe nach Reutlingen das badische Lörrach sein Arbeitsort wurde. 1965 heiratete er und zwei Kinder kamen auf die Welt. 1977 starb seine Frau. Um seine Kinder tagsüber versorgen zu können, nahm er ein Fernstudium in Journalistik auf. So konnte er abends beruflich tätig sein. Über Wirtschaftsthemen, aber auch über Gesundheit und Sport, verfasste er viele Berichte. Bis zum Eintritt in seinen Ruhestand war er schließlich Pressereferent bei einem großen Haarkosmetik-Hersteller.

1992 heiratete er seine Frau Rosi, die eine Tochter zur Welt brachte. Zwei Jahre verbrachte die Familie noch in Spanien, ehe 2003 Bad Säckingen zum endgültigen Wohnsitz wurde. „Bad Säckingen ist klein und hat Charme“, so Stoß über seine Wahlheimat.

Engagiert im Verein Reha-Aktiv-Plus

Zu seinen großen Freuden gehört, dass er immer noch aktiv im gemeinnützigen Reha-Aktiv-Plus tätig sein kann und nunmehr fast ein halbes Tausend Menschen aus der Region Mitglieder im Verein sind. Die gezielten Sportangebote sollen Menschen mit Gesundheitsproblemen helfen, wieder in den normalen Alltag zurückkehren zu können. Und dazu trägt Werner Stoß tatkräftig bei. Um sich geistig fit zu halten, studiert er in Freiburg Adipositas-Therapie und arbeitet an einem Buch über Anti-Aging. So werden heute die Geburtstagsgratulanten recht zahlreich sein. Sie werden sich den guten Wünschen seiner Frau und den beiden Enkeln anschließen.