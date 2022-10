von Michael Gottstein

Die Künstlerinnen leben im Schwarzwald, sind aber international präsent und aktiv. Sie beschäftigen sich mit ortstypischen Sujets wie Landschaftsmalerei und traditionellem Material wie Glas – aber ihre Werke sind ganz anders, als man erwarten könnte. Am Sonntag eröffnete Bürgermeister Alexander Guhl die Ausstellung mit Landschaftsgemälden Christel Andrea Steiers und Skulpturen Mechthild Ehmanns.

Die Gemälde und Skulpturen ergänzen sich so ideal, das Kulturreferentin Christine Stanzel von einem „dritten Kunstwerk“, nämlich dem Arrangement der Werke, sprach. Die Räume der Villa Berberich mit ihren Enfiladen gestatten immer wieder Durchblicke und stellen Querbezüge her. Eine Reihe von Skulpturen im Eingangsraum zieht den Blick zentralperspektivisch zu der blassgelben Glasskulptur, die – flankiert von Landschaftsgemälden, in denen Gelbtöne dominieren – die Apsis beherrscht. Bei der Präsentation setzen die Künstlerinnen nicht auf Kontraste, sondern auf stimmungsvolle Farbakkorde. Der große Raum mit den heiter anmutenden Gemälden in blauen und grünen Pastelltönen wird mit einer grünen Skulptur kombiniert, in einem der kleineren Räume wiederholt das Orange einer Glasskulptur die beherrschende Farbe der Landschaften. Ein Raum mit Küstenlandschaften und Winterbildern in Weiß-, Grau- und Blautönen wird mit Skulpturen ergänzt, die je nach Lichteinfall blassgrau, grün- und bläulich schimmern.

Christel Steiers Landschaftsgemälde wirken realistisch, konzipiert sind sie aber als fiktive Landschaften und Chiffren für Stimmungen und Seelenzustände, daher bezieht die Malerin ihre Inspiration weit eher von Gedichten und Gefühlen als von konkreten Landschaftseindrücken. Ihr Vorbild ist nicht der Schwarzwälder Hans Thoma, vielmehr besteht eine Geistesverwandtschaft mit Caspar David Friedrich, der die Gattung der Landschaftsmalerei ebenfalls als Medium zur Darstellung von Seelenzuständen nutzte.

Die Bildhauerin Mechthild Ehmann hat zunächst eine Steinmetzlehre an der Münsterbauhütte von Schwäbisch Gmünd absolviert. In einem Raum ist die Skulptur eines Mannes mit manieristisch überlängten Proportionen zu sehen, die unwillkürlich an gotische Skulpturen denken lässt. Mechthild Ehmann möchte die Glaskunst von den ihr manchmal anhaftenden folkloristischen Anklängen befreien. In einem aufwendigen Prozess poliert sie Glasflüsse, bis daraus abstrakte, kiloschwere Kunstwerke entstehen, die auf einem kleinen Auflagepunkt ruhen, so dass sie sich leicht drehen lassen. Der Künstlerin ist es wichtig, eine Stimmung auszudrücken und dafür die richtige Form in der richtigen Farbe zu finden. Auch wenn sie keine Vorbilder imitiert, weist das Ergebnis ihres Schaffens eine innere Verwandtschaft zu Brancusi, Arp oder Hepworth auf.

Die Ausstellung in der Villa Berberich ist mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.