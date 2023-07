Die Spendenübergabe der Sparkasse Hochrhein ist immer ein freudiger Moment im Jahresablauf für ausgewählte Vereine in der Stadt. In diesem Jahr kamen zwölf Vereine zum Zuge. Jugendförderung war das Zauberwort für die Spendenausschüttung, mit Ausnahme der neuen Aktivitäten vom Stadtseniorenrat. 46.056 Euro sind verteilt worden, wobei eine Besonderheit seit längerem gilt: Die Hälfte des Betrages geht immer als Zustiftung zum Stiftungskapital in die Sparkassen-Kulturstiftung. Aus deren Erträgen werden kulturelle Veranstaltungen aller Art das ganze Jahr gefördert.

„Das ist schon einer der schönsten Momente im Jahr“ sagte Bürgermeister Alexander Guhl mit Blick im Schloss Schönau auf die anwesenden Vertreter der Sparkasse Hochrhein. David Gerstner und Martin Volz haben die Vorschläge des Gemeinderates vollständig umgesetzt. „So unterstützen wir das vielfältige und bunt gefächerte Angebot der Vereine“, sicherte der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse zu. Gerstner betonte die Verbundenheit zu den Vereinen.

Die Fördervereine der Anton-Leo-Schule und der Weihermattenschule erhalten jeweils 3000 Euro. Das Organisationsteam vom Badmattenfest hatte unkalkulierbare Herausforderungen, dafür kamen jetzt nachschüssig 2500 Euro in deren Kasse. Der Musikverein Harpolingen, die Stadtmusik Bad Säckingen und der MV Obersäckingen sind bedacht worden. Wobei für die Stadtmusik das Projekt der Nachwuchsausbildung mit den Grundschulen besonders gefördert wird. Anteilig der Jugendförderung sind der FC 08, der FC Wallbach, der Sportverein Harpolingen und der SV Obersäckingen unterstützt worden. Die DLRG Ortsgruppe will die knapp 400 Euro in ihre „beiden Jugendgruppen stecken“, sagte Jugendleiter Pitt Schulz. Eine frische Idee wird bereits im Stadtseniorenrat umgesetzt: „Die kostenlose Anleitung als Digital-Kompass für uns Ältere hat einiges vorab an Schulungen bedurft“, erklärte Vorsitzende Carmen Schlachter.