„Dieses rassistische Schreiben ist feige und widerlich“, verurteilt Alexander Wunderle, erste Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Bad Säckingen, ein anonymes Schreiben, das Steve Kommogne, ein Vorstandsmitglied seiner Partei erreicht hat. Der 37-jährige Bauingenieur Steve Kommogne hatte vor einigen Wochen in einem Zeitungsinterview über seine Erfahrungen mit alltäglichem Rassismus gesprochen. Dies war für einen anonymen Schreiber offenkundig Anlass genug, ihn unflätig und rassisistisch zu beleidigen.

In dem Schreiben an eine ehemalige Freiburger Stadträtin, die im genannten Zeitungsartikel ebenfalls zu Wort kommt, reagiert der Absender offensichtlich auf den Pressebericht und richtet sich dezidiert gegen „diesen[r] Bauingenieur aus Bad Säckingen“. „Dieser eindeutig direkte Angriff auf mich und Ausdrücke wie ‚Neger‘, ‚Bimbo‘ oder ‚Judenplanschbecken‘ schockieren mich zutiefst. Ich lebe seit vielen Jahren in Deutschland und fühle mich auch als Deutscher“, schildert der betroffene Steve Kommogne den Fall. „Es ist klar, dass der Absender meine Ehre und Würde verletzen möchte. Steve Kommogne ist seit zwei Jahren Beisitzer im SPD-Ortsverein Bad Säckingen und hat im vergangenen Jahr auf der SPD-Liste für den Bad Säckinger Gemeinderat kandidiert.

Bild: SK

Seine Solidarität mit dem 37-Jährigen zeigt der Bad Säckinger SPD-Ortsverein: „Unser Ortsverein und unsere Partei stehen für Vielfalt und Einheit. Wenn ein Mitglied von uns angegriffen wird, werden wir das alle. Die SPD Bad Säckingen möchte sich hiermit mit Herrn Kommogne solidarisieren und hat sich darum entschieden, diesen abscheulichen Sachverhalt in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir als Ortsverein stehen geschlossen hinter ihm und allen anderen Genossinnen und Genossen, die aufgrund ihrer Herkunft, Religion, sexuellen Vorlieben, ihrem politischen Engagement oder aus anderen Gründen angegriffen werden,“ erklärt der Vorsitzende Alexander Wunderle.

Reagiert hat auch das Regierungspräsidium (RP) Freiburg, der Arbeitgeber von Steve Kommogne. Da der Bauingenieur das Zeitungsinterview in Absprache mit der Pressestelle der Behörde gegeben hatte, stellt sich das RP nun vor seinen Mitarbeiter und hat beim Polizeipräsidium Freiburg Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Der Verfasser gibt sich in dem Schreiben als Unternehmer und Hausbesitzer aus, ob dies stimmt, darf allerdings bezweifelt werden. Die Regeln der Interpunktion beherrscht er zumindest nicht.

„Dieses abscheuliche Schreiben zeigt uns erneut, dass Rassismus und Fremdenhass leider auch heute noch in Teilen der deutschen Gesellschaft vorhanden sind. Wir sind dadurch aber nur noch mehr ermutigt, weiterhin dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen“, unterstreicht Alexander Wunderle. „Nur durch ständige politische Arbeit, Aufklärung und Bildung können wir das Krebsgeschwür Rassismus von unserer Gesellschaft fernhalten.“ Für Steve Kommogne und Alexander Wunderle steht fest: „Der Kampf für eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, ohne Rassismus und für mehr Miteinander, Akzeptanz und Toleranz zwischen allen Bürgerinnen und Bürgern geht für uns ungehindert weiter.“