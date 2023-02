Mit einem symbolischen Spatenstich hat am Donnerstagnachmittag der Umbau des Görwihler Pfarrsaals begonnen. Als weithin hörbares Signal für den Umbaubeginn ließ Pfarrer Stahlberger zunächst einmal die Glocken der Görwihler Pfarrkirche läuten, bevor er, demonstrativ den roten Punkt in der Hand, die Gruppe zum Spatenstich zusammenrief. Vor dem Bagger im Pfarrsaalgarten versammelte sich neben Architekt Martin Lauber, Franz Maise als Vertreter des Stiftungsrates, der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Dagmar Keck, Johannes Herrmann von der Verrechnungsstelle in Schopfheim, Florian Gottstein und dessen Mitarbeiter von der Baufirma sowie der Pächterin des Fitnessstudios mit Partner auch Pfarrgemeinderat Markus Huber mit Sohn Emil, der an diesem Tag Geburtstag hatte und deshalb im Namen der jüngeren Generation auch den Roten Punkt zusammen mit Pfarrer Stahlberger am Fenster des Pfarrsaals aufhängen durfte.

Pfarrer Stahlberger begann den offiziellen Spatenstich mit der Lesung einer Passage aus dem ersten Petrusbrief, die normalerweise bei einer Grundsteinlegung vorgetragen wird. Zwar, so merkte er an, sei die eigentliche Grundsteinlegung schon vor rund 40 Jahren erfolgt, aktuell aber stehe eine ganz neue Ära dieses Gebäudes bevor, nämlich der Umbau zu einem neuen geistlich-geistigen Zentrum im Rahmen des Projektes „Chille und chillen“.

Architekt Martin Lauber hat den Umbau, der auf rund 1,02 Millionen Euro veranschlagt wird, nach den Wünschen und Anforderungen der Pfarrgemeinde geplant. Die Ausschreibungen sind erfolgt, noch sind nicht alle Gewerke beauftragt, aber der optimistische Zeitplan sieht den Abschluss der Umbauphase zum Ende September vor, sofern keine Lieferengpässe dem entgegenstehen. Der Umbau des Fitnessbereichs wird als erstes in Angriff genommen werden. Der Pfarrsaal steht bis Ende April noch zur Verfügung. Der Pfarrsaal erhält einen neuen Hauptzugang über den ehemaligen Kindergartenspielplatz.