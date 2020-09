von Gerd Leutenecker

Volleyball gehört zum Schulsport und ist beim TV Bad Säckingen etabliert. Beach-Volleyball hingegen, obwohl olympisch, wird erst seit Kurzem in der Trompeterstadt gepflegt. Neben den Tennisanlagen an der Halle in der Dürerstraße sind drei Spielfelder. Die Sandanlagen waren beim Sommerferienprogramm für zwölf Kinder ein Hort des Vergnügens. Auf dem weichen Sand konnte auch dem letzten Ball noch hinterher gehechtet werden. Barfuß und lässig im Sportdress möchten die Kinder fast intuitiv wieder spielen.

Rafaela Vollenbröker und Christian Rytka vermittelten die Techniken. Gemeinsam übten und steigerten die Betreuer rasch das Ballgefühl bei den Kindern, wobei trainerseits an der Dynamik im Spiel nichts forciert werden musste. Pritschen und Baggern ohne eine zu statische Ballführung wurden beigebracht. Es kamen gleich die individuellen Tipps; die kleinen Bewegungsanalysen spornten die Kinder an und jegliche Steifigkeit und Ungelenkigkeit war beseitigt.

Derzeit muss das übliche Abklatschen im Zweierteam bei einem Punktgewinn auch bei den Kindern wegfallen, coronabedingt wird beim Volleyball nun Distanz eingeübt. Fällt dennoch schwer, im Erfolgsgefühl Abstand zu wahren. Das letzte Angebot des Sommerferienprogramms in der Stadt war ein Höhepunkt – Sport kommt bei den Kindern weiterhin gut an.