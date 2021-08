von Werner Probst

Seinen 80. Geburtstag feiert Jürgen Schlorke am Samstag, 28. August. Er wohnt mit seiner Ehefrau in Bad Säckingen, wo es den Beiden recht gut gefällt. In Niederwürschnitz in Sachsen kam Jürgen Schlorke auf die Welt. Nach dem Schulbesuch machte er in Neukirchen eine Lehre als Zahntechniker.1962 heiratete er. Zwei Kinder kamen auf die Welt. 1989 wanderte die Familie aus und kam nach Rickenbach.

Wandern und Urlaube

1992 wurde in die Neßlerstraße umgezogen. In Waldshiut-Tiengen arbeitete der Jubilar. 1996 ging er in den Ruhestand. 2013 wurde in die jetzige Wohnung umgezogen. Gerne beschäftigt er sich mit dem Lösen von Kreuzworträtseln. Schon mehr als drei Jahrzehnte ist der Jubilar Mitglied im Schwarzwaldverein. Des Öfteren war er bei Wanderungen mit von der Partie, denkt aber auch gerne an die Zeit zurück, als vielfach der Urlaub im Erzgebirge oder an der Ostsee verbracht wurde.

Zum Geburtstag werden ihm neben seiner Ehefrau und den beiden Kindern auch sieben Enkelkinder gratulieren.