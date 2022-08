von Richard Kaiser

Zahlreiche Personen kennen die 4,35 Kilometer lange Wegverbindung von Bad Säckingen nach Murg, die südlich der Bahnlinie verläuft. Ein Weg wie jeder andere? Keineswegs, denn neben seinen historischen und aktuellen Besonderheiten dient er vielerlei Zwecken. So der Erschließung von rund 160 Parzellen, die teilweise wohnbebaut sind, aber überwiegend den Schrebergärtnern dienen. Doch wird er vor allem als beliebter Radweg genutzt, sei es, um aus Umweltschutz- oder sportlichen Gründen zu Schulen oder Betrieben zu gelangen oder ihn als zertifizierter Rheintal-Radweg zu erleben. Nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden E-Bike-Aufkommens wird die Zahl der Verkehrsteilnehmer auf diesem Abschnitt des Hochrheinradweges immer größer. Da wird es insbesondere sonntags selbst für Jogger und Spaziergänger beachtlich eng.

Gegen Abend zeigt die Anzeigetafel am Murger Weg meist eine hohe Anzahl der vorbeigefahrenden Radfahrer an. | Bild: Richard Kaiser

Der im Bad Säckinger Straßenverzeichnis Murger Weg beginnt am Bahnübergang Waldshuter Straße (Bahnkilometer 302,9) und endet nach 3,44 Kilometer an der Gemeindegrenze zu Murg.

Die Verwaltungszentrale des Rheinkraftwerks ist das erste Gebäude am Murger Weg mit der Hausnummer 1. Im Liegenschaftskataster wird es allerdings mit der Nummer 2 geführt, weil es wie alle anderen Gebäude und Grundstücke rechts des Murger Wegs liegt. Linkerhand – dort wären die ungeraden Hausnummern – stehen keine Gebäude, weil auf der ganzen Länge die Eisenbahnstrecke angrenzt.

Mit oder ohne Motor, temporeich oder gemächlich, geht es über die Rothausbächle-Brücke nach Murg. | Bild: Richard Kaiser

Nach dem Kraftwerkbetriebsareal und einem 300 Meter langen Wiesengelände mit den vor fünf Jahren am Wegesrand gesetzten 25 Obstbäumen ist der Funpark, ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, erreicht, dem sich die Grünkompostierungsanlage und die Stadtgärtnerei anschließen. Schon ist die Heinrich-Hübsch-Straße mit ihrem dazugehörigen Bahnübergang in Sicht, der den Obersäckinger Bewohnern und vielen anderen die Möglichkeit bietet, Kraftfahrzeuge auf den Murger Weg zu bringen. In Richtung Murg mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern, in Richtung Rheinkraftwerk jedoch nur mit einer Verkehrsfreigabe bis zur Grünkompostierungsanlage.

Eindeutig ist in Murg die Benutzung des Weges entlang der Bahnlinie in die Trompeterstadt definiert. Von Bad Säckingen herkommend sind dagegen auch zweirädrige Motorfahrzeuge vermehrt unterwegs. | Bild: Richard Kaiser

Feuerwehr, THW, Segelfluggruppe, Hochrhein-Paddler und Wasserskiclub, von der Heinrich-Hübsch-Straße erreichbar, werden rechts liegen gelassen; doch weiter geht es geradeaus in Richtung Murg, wo auf einem Abschnitt von 200 Meter 15 Einfamilien- und Doppelhäuser (teils in zweiter Reihe) erschlossen sind, denen Kleintierzuchtverein, Judo-Club, Bootssportverein und Gartenanlage Rheinwiese folgen. Sodann tut sich ein weites Feld von 75 Grundstücken auf, auf denen die Besitzer ihre Freizeit verbringen. Eines davon befindet sich unmittelbar östlich des Krebsbachs.

Diese Radfahrer sind gerade über die rote Punktmarkierung gefahren und haben den achten Längenmeridian überquert. | Bild: Richard Kaiser

Darauf stand bis um 1970 noch ein neun auf zehn Meter großes Bahnwärterhaus und ein fünf auf sechs Meter großer Schuppen, dessen Bahnbedienstete die Schranken für den gegenüberliegenden Gleisübergang zu bedienen hatten. Der Bahnübergang führte zur 100 Meter entfernten Bundesstraße; er war aber schon in den 1960er-Jahren nicht mehr in Betrieb. Dieser Wärterposten war nie von besonderer Bedeutung, ermöglichte er doch lediglich die Bewirtschaftung des kümmerlichen Wiesengeländes zwischen dem Landtenbach und dem Rothausbächle.

Eine durchgehende Fahrwegverbindung von Obersäckingen nach Murg südlich entlang der Bahn gibt es erst seit 1985, nachdem die zwölf Meter lange Holzbrücke über das Rothausbächle gebaut war. Zuvor gab es etwas unterhalb nur einen Fußgängersteg. Und bituminös durchgehend befestigt war der Fahrweg nach Murg erst um die Jahrtausendwende, bis zum Rothausbächle aber schon seit 1992. Hier, 640 Meter vom Landtenbach entfernt, verläuft die Gemeindegrenze (Bahnkilometer 306,34). Auf Murger Seite zeigt ein Sperrpfosten an, dass auf dem weiteren Abschnitt des Weges Kraftfahrzeuge nicht erwünscht sind.

Viel deutlicher bringt dies aber die Gemeinde Murg mit dem blauen offiziellen Verkehrszeichen „Gemeinsamer Geh- und Radweg“ an ihrem Beginn des Weges in die Trompeterstadt beim Rotenbächle zum Ausdruck. Aus Murger Sicht ist auf dem Weg in die Nachbargemeinde also nicht einmal das Fahren von zweirädrigen Motorfahrzeugen erlaubt. Von Obersäckingen herkommend ist das nicht so zweifelsfrei festgelegt.

Akribisch nimmt man es aber beim Zählen der Radfahrer auf diesem stark frequentierten Weg. Sie werden im Bereich der eingangs erwähnten 25 neugepflanzten Obstbäume elektronisch erfasst.

Als Attraktion auf dem Weg nach Murg ist die Überquerung des achten Meridians (8 Grad östlich Greenwich) der Erdmessung zu nennen, auf den durch rote Punkte auf der Fahrbahn und eine kleine Tafel aufmerksam gemacht wird. Auf gleicher Höhe steht die Streckentafel der Bahn, die mit 306,4 Kilometer auf den Anfangspunkt der Badischen Hauptbahn in Mannheim hinweist, die seit 1856 an dieser Stelle den Erdmeridian überquert. Und aller guten Dinge sind drei, befindet sich unweit davon, an der Böschungsoberkannte zum Rhein mit dem Flusskilometerstein 126 eine weitere Orientierungsmöglichkeit. Er zeigt die Entfernung nach Konstanz an.

Viel Abwechslung bringt also der etwas mehr als vier Kilometer lange Weg nach Murg. Wer es als Fußgänger jedoch naturnaher und geruhsamer haben will, nimmt mit dem Rheinuferpfad vorlieb, der zwischen dem Landtenbach und dem Rothausbächle wegen Absturzgefahr allerdings noch immer gesperrt ist. Der etwas oberhalb verlaufende Radweg wird als Ausweichmöglichkeit daher gerne angenommen.