Die Fasnacht und der Winter sind vorbei, die Straßen wieder frei. Der Frühlingsanfang steht vor der Türe; als Vorboten des Frühlings hat die Stadtgärtnerei im Schlosspark bereits den ein oder anderen Blumentopf mit blühenden Goldglöckchen und Narzissen aufgestellt. Hier und da sprießen auch schon die ersten der insgesamt 7000 im Stadtgebiet verteilten Frühlingszwiebeln aus dem Boden. Was die Stadtgärtnerei und der Bauhof zu tun haben, um die Stadt frühlingsfit zu machen, darüber haben wir mit dem Leiter des Technischen Dienstes, Klaus Strittmatter, gesprochen.

Frühlingsputz im Großformat

Wie bald schon in vielen Häusern steht auch beim technischen Dienst ein Frühlingsputz auf dem Programm: „Wir haben mit den steigenden Temperaturen viel zu tun, man könnte sagen, es steht ein Frühjahrsputz bevor“, so Klaus Strittmatter. Auch die Stadtgärtnerei fällt in seinen Aufgabenbereich. Es ist ein Frühjahrsputz im Großformat, denn die Grünfläche des gesamten Stadtgebietes umfasst 687 Hektar. Im Fokus stehen öffentliche Plätze wie der Schloss- und Badmattenpark sowie Spielplätze, letztere umfassen alleine 87.640 Quadratmeter Grünfläche.

Ökostadt Bad Säckingen Bad Säckingen ist ein Vorreiter in Sachen ökologisch orientierter Stadtplanung- und Entwicklung: Sie gewann 2003 den Bundes- und Europawettbewerb der Entente Florale: „Unsere Stadt blüht auf“. 2006 war Bad Säckingen Austragungsort der europäischen Abschlussveranstaltung. 2009 dann errang die Stadt den zweiten Platz als Klimaschutzkommune. 2019 folgte der zweite Bundessieg „Fairer Handel“ und der fünfter Platz beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Seit 2022 trägt die Stadt für ihre guten Leistungen zur Förderung der biologischen Vielfalt, Pflege und Unterhaltung der kommunalen Grünflächen das Label „StadtGrün naturnah“ in Silber. Und als Modelkommune möchte die Stadt auf Grundlage der Agenda 2030 eine „Global Nachhaltige Kommune in Baden-Württemberg“ werden.

Daneben müssen Wege und Treppen von Moos, Laub und Unkraut befreit und, wenn nötig, ausgebessert werden. Auch die vielen Ruhebänke im Stadtgebiet bekommen eine Grundreinigung und werden notfalls vom Bauhof saniert.

Stadtverschönerung und Pflege von 687 Hektar Grünfläche

„Wir fangen nun nach und nach an, Blumenbeete frühlingshaft zu gestalten“, so Strittmatter. Es gehe darum, das Stadtbild zu verschönern und die Stadt frühlingsfit zu machen – keine einfache Aufgabe bei 6,87 Millionen Quadratmeter Stadtgrünfläche. Alleine 7000 Blumenzwiebeln wurden im Herbst gepflanzt und fangen bald an zu blühen. Auch andere Blumen wie Stiefmütterchen im vierstelligen Bereich hat die Stadtgärtnerei selbst angezüchtet.

Stiefmütterchen Gänseblümchen und Vergissmeinnicht; ganz schön bunt: Ein neu angelegtes Blumenbeet in der Steinbrückstraße. | Bild: Jonathan Niedermaier

Doch das ist lange nicht alles: Auch Baumpflege steht auf dem Programm. Zwar darf es ab März aufgrund des Vogelschutzes keine Fällungen mehr geben, aber kleinere Arbeiten, wie das Zurückschneiden von Ästen sind dringend notwendig – bei 4200 Stadtbäumen auch keine kleine Aufgabe.

In Schlosspark wurden bereits erste Beete und Dekorationselemente schön gemacht. Weidekätzchen, Narzissen und Goldglöckchen öffnen sich und zeigen ihre Pracht. | Bild: Jonathan Niedermaier

Stadtbrunnen bekommt einen neuen Anstrich

Auch fließende Brunnen gehören zu einem frühlingshaften Stadtbild einfach dazu, vor allem in einer ehemaligen Inselstadt wie Bad Säckingen.

Der Stadtbrunnen in Bad Säckingen braucht einen Neuanstrich, bis zum Fridolinsfest soll hier wieder Wasser fließen. | Bild: Jonathan Niedermaier

„Passend zum Fridolinsfest am 6. März, soll hier wieder Wasser fließen“, so Strittmatter. Hierfür soll der Stadtbrunnen in der Steinbrückstraße einen neuen Anstrich bekommen – je nachdem, ob die Temperaturen mitspielen.

Müllfreie Stadt durch Handkolonnen

Auch die Stadtreinigung fängt bei hoffentlich bald steigenden Temperaturen an, vermehrt Müll zu sammeln. Hier geht es besonders auch um Wild- und Kleinmüll: „Ab März wird täglich eine Handkolonne in der Stadt unterwegs sein, die zu Fuß Müll sammeln wird“, so Strittmatter.

Görwihl Schreckmoment in Görwihl: Hier kracht der Narrenbaum auf ein Hausdach Das könnte Sie auch interessieren