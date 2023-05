Der Trompeterlauf 2023 steuert auf einen Rekord bei den Teilnehmerzahlen entgegen. 1806 Läufer haben sich bis 10. Mai im Voraus online angemeldet, davon 1195 Kinder und Jugendlichen, 380 Fitness-Läufer, 132 Staffel-Läufer und 100 Grand-Prix-Läufer.

„Wir sind unsagbar stolz“, freut sich Holger Ahlers, der den Trompeterlauf gemeinsam mit Roland Sens hauptverantwortlich organisiert. Den beiden Organisatoren war es dank der Premiumsponsoren in diesem Jahr möglich, bei einer Voranmeldung nicht nur ein Laufshirt, sondern auch eine Kappe und ein Handtuch – jeweils mit dem Logo des Trompeterlaufs – anzubieten. „Und das für die Kinder und Jugendlichen für einen Euro Startgebühr“, so Ahlers weiter. Ahlers rechnet mit rund 2000 Läufern am 20. Juli in der Bad Säckinger Innenstadt.

Beim Trompeterlauf Bad Säckingen kann jeder mitmachen – Kinder, Jugendliche, Schüler, Erwachsene, Senioren. Um für jeden das beste Erlebnis zu ermöglichen, sind die verschiedenen Läufe auf die jeweilige Altersgruppe zugeschnitten. Zudem kann in unterschiedlichen Kategorien gestartet werden. Neben der sportlichen Kategorie gibt es zum Beispiel die Jogger und die Staffel. In der Regel waren früher bei den Trompeterläufen rund 1000 Starter dabei. Bereits im vergangenen Jahr war die Zahl auf 1250 angestiegen. „Das war dort schon der absolute Rekord“, so der Organisator weiter. Und das, obwohl die Entscheidung, einen Trompeterlauf 2022 stattfinden zu lassen, recht kurzfristig gefallen ist. „Wir hatten im vergangenen Jahr gerade mal drei Monate Zeit, den Lauf auf den Beine zu stellen“, so Ahlers weiter.

Um auch allen Läufern die Teilnahme zu ermöglichen, fand bereits am Mittwoch, 17. Mai, der erste Trainingslauf für Erwachsene statt. Treffpunkt war um 19 Uhr vor der Halle in der Badmatte. Die Trainingsläufe für die Kinder gemeinsam mit dem Senior-Weltmeister David Kiefer starten am 28. Juni um 17.50 Uhr im Stadion des FC 08 Bad Säckingen.