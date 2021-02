von sk

Die Corona-Situation, die auch den Feuerwehralltag massiv beeinflusst, hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine konventionelle Hauptversammlung der Bad Säckinger Feuerwehr unmöglich gemacht. Doch ausfallen lassen wollte das Kommando der Feuerwehr die Versammlung nicht, so gab es eine Alternative. Es wurde mit einigem Aufwand ein Video erstellt, das den Kameraden und den Gästen über das Internet zugänglich gemacht wurde und auf positive Resonanz stieß.

Bad Säckingen Feuerwehr wegen heftigen Schneefällen im Dauereinsatz – Warnung vor Schneebruch Das könnte Sie auch interessieren

Die rund 250 Kameraden der Feuerwehr Bad Säckingen, von der Jugendfeuerwehr über die Aktivmannschaft bis zur Alters- und Ehrenabteilung mussten sich schnell den Corona-Gegebenheiten anpassen. Kameradschaftliche Zusammenkünfte wurden schon zu Beginn des Jahres bis heute konsequent abgesagt. Der Übungsdienst wurde über die Sommermonate in Kleinstgruppen aufrechterhalten, ruht aber seit Oktober wieder. „Außer dem Einsatzdienst war nichts wie gewohnt, nichts wie geplant“, konstatiert der Kommandant Tobias Förster in seiner Online-Ansprache. Und gerade Einsätze hatte die Feuerwehr Bad Säckingen reichlich zu bewältigen.

Bad Säckingen Sechs Mal falscher Feueralarm in einer Woche: Wie Unbekannte die Feuerwehr Bad Säckingen piesacken Das könnte Sie auch interessieren

227 mal rückten die Kameraden im vergangenen Jahr aus – so oft wie nie zuvor. Dabei konnten 25 Menschen gerettet werden, für sechs Personen kam leider jede Hilfe zu spät. Insgesamt wurden über 3500 Einsatzstunden geleistet. „Ein Rekord“, berichtete Volker Schultheiß, stellvertretender Kommandant. Und das alles unter den Erschwernissen der Pandemie, mit Abstand und mit Maske. „Wir wissen, wie wichtig es für die Kameraden besonders nach schweren Einsätzen ist, das Erlebte in geselliger Runde zu besprechen. Leider war dies im letzten Jahr nur sehr eingeschränkt möglich“, so der Kommandant. Unter dem Strich ist das Kommando aber sehr stolz, wie alle Kameraden trotz der Schwierigkeiten mitgezogen haben.

Bad Säckingen Das DRK bietet Corona-Schnelltests für alle an Das könnte Sie auch interessieren

Besonders konnten sich die Kameraden im vergangenen Jahr über die Auslieferung zweier neuer Fahrzeuge freuen. Auch wenn die Einweisung der Kameraden in Kleinstgruppen insbesondere auch für die Ausbilder eine Herkulesaufgabe darstellte, konnten die Fahrzeuge rasch nach der Ankunft in Bad Säckingen in Dienst gestellt werden, berichteten Mark Jagenow und Christian Siebold, stellvertretende Kommandanten. Der Rüstwagen wird fortan bei der technischen Hilfeleistung eine zentrale Rolle einnehmen und das neue Löschfahrzeug für den Standort in Wallbach.

Dank für Unterstützung

Auch der Förderverein für die Feuerwehr Bad Säckingen unter Vorsitzenden Bernhard Baumgartner war 2020 erneut wichtiger Geldgeber. So wurde unter anderem ein neues kleines Schlauchboot angeschafft, das bei Rettungseinsätzen auf dem Wasser noch schneller in den Einsatz gebracht werden kann, und eine Sichtschutzwand, die schnell in Stellung gebracht, Opfer und Beteiligte von Unfällen oder Notfällen vor den Blicken Schaulustiger schützt.

In einem Grußwort per Video dankten auch der Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger und der Bürgermeister Alexander Guhl den Kameraden für ihr Engagement, trotz Corona, die Hilfe am Nächsten nicht zurückzustellen.