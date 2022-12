Am Ende ging alles ganz schnell: Nach nur 35 minütiger Sitzungszeit setzte der Gemeinsame Ausschuss am Dienstag von Bad Säckingen, Rickenbach, Herrischried und Murg den Schlusspunkt unter den gemeinsamen Flächennutzungsplan und beendete das aufwändige Verfahren nach gut 13 Jahren. Zuletzt musste nach Aufforderung des Regierungspräsidiums Freiburg der Plan nochmals in die Offenlage – verändert hat sich an der Sachlage allerdings nichts. Diese Runde habe nicht nur Zeit, sondern auch Geld gekostet, befanden sowohl Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl als auch Stadtplaner Christian Sammel, Diplom-Ingenieur für Raum- und Umweltplanung beim Büro FSP Stadtplanung Freiburg.

Das hält der Flächennutzungsplan fest

„Historisch“ nannte Guhl nun den einstimmigen Feststellungsbeschluss, der allerdings noch viel mehr zukunftsweisend ist. Im Flächennutzungsplan werden die Entwicklungsflächen der beteiligten Gemeinden in den kommenden beiden Jahrzehnten aufgezeigt. Wo können die Gemeinden Wohngebiete anlegen und wo darf sich Gewerbe ansiedeln? Vom Bad Säckinger Gewerbegebiet Gettnau bis zum Herrischrieder Wohngebiet Ackern V – der Flächennutzungsplan gibt die rechtliche Grundlage für die Aufstellung neuer Bebauungspläne.

Die meiste Fläche wird für den Wohnbau eingeplant

Insgesamt stehen in der Verwaltungsgemeinschaft nun 25,2 Hektar Entwicklungsfläche für Wohnbauflächen zur Verfügung, 23,2 für Gewerbe. Die Gemeinden im Einzelnen: In Bad Säckingen stehen im Plan insgesamt 21 Hektar für Wohnbau zur Verfügung und 13 Hektar für Gewerbe. In Herrischried ist das Verhältnis fast ausgewogen: 2,47 Hektar für Wohnen, 2,4 für Gewerbe. In Murg sind es acht Hektar für Wohnen und 4,7 Hektar für Gewerbeflächen. In Rickenbach besteht das Potential für vier Hektar Wohnbauflächen und drei Hektar für Gewerbe.

Das mehrere 1000 Seiten starke Werk muss nun noch vom Landratsamt Waldshut genehmigt werden. Dies soll im ersten Quartal 2023 geschehen.