Patrick Hertweck besuchte die Hans-Thoma Gemeinschaftsschule schon zum dritten Mal und immer wieder sind die Sechstklässler von seinen spannenden Geschichten beeindruckt. Nun stellte der Autor sein Buch „Tara und Tahnee – Verloren im Tal des Goldes“ vor. Patrick Hertweck führte die Schülerinnen und Schüler ins 19. Jahrhundert in die Wildnis der Sierra Nevada und nach San Francisco.

„Mühsam kämpft sich Tahnee durch die Wildnis. Sie muss ihrem Vater helfen, der von Kopfgeldjägern gejagt wird. Immerzu denkt sie an das Versprechen, das sie ihm gegeben hat: Sie muss es schaffen, nach San Francisco zu kommen! Noch ahnt sie nicht, dass dort in einem herrschaftlichen Anwesen Tara lebt, mit der sie ein besonderes Schicksal verbindet.“ (Klappentext „Tara und Tahnee“ von Patrick Hertweck, Thienemann, 2020). Jedes Jahr findet an der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule in Bad Säckingen in der Zeit der Frederick-Wochen eine Lesung für die sechsten Klassen statt. Ohne Freundeskreis der Schule wäre diese Veranstaltung nicht möglich. Dieser übernimmt die Kosten, die nicht vom Friedrich-Bödecker-Kreis übernommen werden.

Die Mädchen und Jungen lauschten konzentriert dem spannenden Anfang der Geschichte, in dem Tahnee mit dem Kopfgeldjäger ihres Vaters Bekanntschaft macht. Fasziniert waren sie davon, wie Patrick Hertweck vorlas und die Dialoge betonte.

Bei der anschließenden Fragerunde schnellten die Finger nur so nach oben. Die Sechstklässler erfuhren einiges darüber, wie ein Buch entsteht, was ein Autor an einem Buch verdient und woher er seine Inspiration nimmt.

Eine interessante Frage stellte eine Schülerin, die wissen wollte, welche Person aus seinen Büchern er denn gerne wäre. Da musste Patrick Hertweck kurz überlegen und erwiderte, dass er gerne Tahnee wäre, aber wohl nicht so taff wie sie sei.

Als Erinnerung an einen gedanklichen Ausflug in eine andere Welt, bekamen die Kinder eine Autogrammkarte des Autors und wer wollte, konnte sein neu erstandenes Buch von Patrick Hertweck persönlich signieren lassen. Auch für das neue Buch „Der letzte Rabe des Empire“ zeigten einige Schüler Interesse. Die Deutschlehrerinnen Nicole Walzer, Helena Müller und Andrea Koubik waren begeistert und beeindruckt von den interessanten Fragen ihrer Sechstklässler.