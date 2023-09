Was ist der Unterschied zwischen Loch Ness und dem Bergsee bei Bad Säckingen? Nun, der Süßwassersee in den schottischen Highlands ist mit mehr als 56 Quadratkilometern nicht nur ein bisschen größer als der Bergsee mit 6,9 Hektar. Mit maximal 230 Metern ist Loch Ness auch wesentlich tiefer als der mit 13 Metern vergleichsweise flache Natursee bei Bad Säckingen.

Beatrice Feller hat dieses Bild des Bergsee-Reptils im Juli bei einem Familienausflug gemacht. | Bild: Beatrice Feller

Beide haben geheimnisvolle Bewohner. Doch während es von Nessie trotz einer groß angelegten Suche vor wenigen Tagen weiterhin nur 90 Jahre alte verschwommene Schwarz-Weiß-Aufnahmen gibt, kann hier der Bergsee punkten. Dort ist sei kurzem eine Rotwangen-Schmuckschildkröte heimisch.

Anja Schimak nahm dieses Bild der Schildkröte Mitte August während einer Tretbootfahrt auf dem Bergsee. | Bild: Anja Schimak

Auch unsere Leserreporterin Edith Kasper hat die Schildkröte am Bergsee gesichtet. Ob es sich um ein und dieselbe Schildkröte handelt, ist unklar. | Bild: Edith Kasper

Wie das Reptil in den 382 Meter über dem Meer liegenden See gelangt ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen jetzt, wie es aussieht. Unseren Bericht über das Auftauchen der Schildkröte haben wir noch mit einem Agenturbild illustrieren müssen. Doch gleich drei Leserinnen haben dieser Tage unseren Aufruf beherzigt und uns aktuelle Fotos der Schildkröte zugesendet. Was auffällt: Alle drei Bilder zeigen die Schildkröte beim Sonnenbad.

Vielleicht sollten Michaela Maier, Anja Schimak und Beatrice Feller mal nach Schottland zu Loch Ness reisen. Denn von Nessie, wie gesagt, gibt es bisher noch keine so guten Bilder. Vielleicht nimmt das geheimnisvolle Wesen einfach zu wenig Sonnenbäder.