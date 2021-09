von Maria Schlageter

Das Finden der richtigen Perspektive gehört zur Fotografie, wie das Licht und die Linse. Karl Braun – ein bekanntes Gesicht in Bad Säckingen, das die Trompeterstadt seit vielen Jahren auch durch das Objektiv betrachtet – bringt die Spielerei mit dem Blickwinkel jetzt auf eine neue Ebene: In seiner aktuellen Ausstellung im Wildlife-Museum bei der Golfwelt in Obersäckingen zeigt er das Fridolinsmünster als Spiegelung auf dem Rhein. Am vergangenen Freitag wurde die Vernissage in festlichem Stil gefeiert. Und schon die Laudatio, die von Reinhard Valenta gehalten wurde, verriet: Hier ist das Münster als Wahrzeichen und Symbol gleich auf verschiedenen Metaebenen zu ergründen.

„Kirche – Fluss – Farbe“ hat Karl Braun seine Fotoausstellung betitelt und liefert damit bereits die motivischen Schlagworte. Das Motiv bleibt dasselbe, trotzdem hat die Ausstellung eine schnelle Dynamik. „Ich wollte zeigen, dass es immer etwas anderes ist. Bei verschiedenen Tageszeiten und veränderten Standorten“, sagt Karl Braun über seine gespiegelten Münster-Fotografien, die er alle von der gegenüberliegenden schweizerischen Seite aufgenommen hat.

Die Hängung der Bilder folgt einer logischen Linie: Die ersten Bilder führen in die Sujets – Kirche, Fluss, Farbe – ein. Der Betrachter sieht das Münster klassisch, es könnten Werbeabbildungen für ein Tourismusprospekt sein. Dann wird der Kirchenbau artifiziell verändert. Vom Impressionismus inspiriert hat Karl Braun mit Bildbearbeitungsprogrammen die Farben seiner Fotografien ins Extreme abstrahiert. „Die Fotos sind hier bewusst stark verfremdet“, sagt Karl Braun und deutet auf die einleitenden Werke. Es folgt der Rhein, der dritte Protagonist der Ausstellung. Schäumende Wellen zeigen die ungeheure Wucht des Wassers, der Karl Braun auch als Fotograf ausgeliefert ist: „Die Aufnahmen des gespiegelten Münsters funktionieren nur bei Niedrigwasser.“

Die gegenüberliegende Wand führt die Themen zusammen: Wir sehen das Münster gespiegelt auf dem Rhein, sehen also den Fluss und die Kirche und doch auch beides nicht. Durch die zusätzliche farbliche Bearbeitung entziehen sich die Bilder zusätzlich von ihrem realweltlichen Dasein, ohne sich jemals ganz davon zu lösen.