Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Der Flohmarkt am Samstag in der Hauensteinstraße stieß wieder auf großes Interesse. An rund 70 Ständen konnten Jung und Alt gemeinsam bummeln und echte Schätze entdecken.