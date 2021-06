von Susanne Eschbach

Als Dankeschön für ihr konsequent nachhaltiges Erziehungskonzept hatte das Kinderhaus Rhein-Au am Dienstag Besuch von der „Naturpark-Kochschule“ erhalten. Einen Vormittag lang haben die Vorschulkinder alles über die richtige Ernährung, wie ein Tisch richtig gedeckt wird und wie sich Obst und Gemüse unterscheiden, gelernt. Zum Schluss durften die Kinder dann richtig kochen. Sie stellten Ketchup her und legten Radieschen mit Erdbeeren ein.

Bereits seit Bestehen des Kinderhauses Rhein-Au hat die Einrichtung die Fahne der Nachhaltigkeit hochgehalten. Im eigenen Garten wachsen Kräuter oder Beeren und es werden die eigenen Tees hergestellt. Den Kindern wird gezeigt, wie sie unnötige Verpackungen vermeiden können und außerdem ist das Kinderhaus die erste Fair-Trade-Einrichtung dieser Art in Bad Säckingen. „Wir wollten einfach mal Dankeschön sagen für die konsequente Durchführung“, so Umweltreferent Ralf Däubler.

Die Naturpark-Kochschule war zwar nicht zum ersten Mal in Bad Säckingen, aber es war das erste Mal, dass der Inhaber der Kochschule, Oliver Rausch, gemeinsam mit den Kindern, gekocht hat. Entsprechend lecker war es, was er gemeinsam mit den Kindern in seinem Food-Truck auf dem Außengelände des Kindergartens, gezaubert hatte. Nach dem Theorieunterricht haben die Kinder tüchtig geschnippelt, in den Töpfen gerührt und später in Gläser abgefüllt. Denn jeder durfte ein kleines Fläschchen Ketchup und eingelegte Radieschen mit nach Hause nehmen.