von Susanne Eschbach

Konzentriert sitzen die beiden Mädchen über ihren Aufgabenblättern gebeugt. Daneben sitzt Karina Thomann und hilft, falls Fragen auftauchen. So sieht der Alltag momentan in vielen Haushalten aus, seit die Schulen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen sind. Nur: die beiden Mädchen sind keine Schwestern und Karina Thomann ist auch nicht die Mutter. Sie ist Lehrerin in der Caritas-Jugendhilfe Pro Juve und die beiden Mädchen sind ihre Schülerinnen.

Bad Säckingen Urlaubsbilder verschönern und Karten gestalten kann Foto Forstmeyer aus Bad Säckingen auch in der Corona-Krise Das könnte Sie auch interessieren

Lernen zu Hause statt in der Schule, ist in der Einrichtung in der Hasenrütte in Obersäckingen nicht möglich. Denn die Kinder sind stationär in der Jugendeinrichtung untergebracht und können nicht einfach nach Hause geschickt werden. „Wir sind vom Jugendamt beauftragt, die Kinder zu begleiten“, erklärt Simon Dobrodolac. Er ist der Schulleiter bei Pro Juve. Die Corona-Pandemie hat ihn und sein Kollegium vor eine große Aufgabe gestellt. Denn trotz der aktuellen Einschränkungen müssen die Kinder beschult werden.

Schüler lernen in Kleinstgruppen

„Wir bieten hier ein Tagesprogramm mit betreutem Unterricht an“, erklärt der Schulleiter. Die Klassenverbände sind aktuell aufgelöst und die Schüler in Kleinstgruppen aufgeteilt worden. Die Kinder und Jugendlichen die stationär in der Einrichtung untergebracht sind, sind bei dem Programm auf jeden Fall mit dabei. Bei den Kindern, die die Tagesgruppen und die Schule St. Fridolin von Pro Juve besuchen, entscheiden die Eltern mit dem Jugendamt und der Einrichtung, ob die Kinder einen eigenen Unterricht in der Einrichtung erfahren oder den Unterricht zu Hause durchführen können.

Corona Schule zu Hause – wie funktioniert‘s? Hier schreiben Eltern, Schüler und Lehrer über ihre Erfahrungen Das könnte Sie auch interessieren

Zu den Kindern, die zu Hause bleiben, hält die Jugendeinrichtung den Kontakt digital aufrecht. Die Maßnahmen bei Pro Juve benötigt natürlich eine entsprechende Anzahl an Lehrkräften, die sich um die Kinder kümmern. „Ältere Kollegen oder Schwangere, bleiben momentan zu Hause“, so Simon Dobrodolac. Die übrigen Kollegen haben sich aufgeteilt. Um das laufende Programm aufrecht zu erhalten, mussten die Lehrkräfte ein Programm für den Unterricht und die Freizeit erarbeiten. „Auch für die Osterferien gibt es ein Programm“, erklärt Dobrodolac. Und dieses gilt nicht nur für die Kinder in Bad Säckingen. Die Pro Juve-Einrichtungen in Rickenbach und Lauchringen sowie die Außenklasse in Bonndorf, müssen ebenfalls mit Aufgaben versorgt werden.

Schopfheim/Hausen Alltag mit Corona: „Zuhause lernen ist zeitaufwändiger“ Das könnte Sie auch interessieren

Die Schüler sitzen bei ihren Aufgaben auf Einzelplätzen. „Außerdem achten wir auf den Sicherheitsabstand und dass sich die Kinder regelmäßig die Hände waschen“, erklärt der Schulleiter. Dass die Kinder und Jugendlichen in kleinen Gruppen ihrem Unterricht folgen, sind sie gewohnt, denn die Jugendeinrichtung ist eine Gemeinschaftsschule, in der die Gruppenarbeit ohnehin im Vordergrund steht. Was die Abläufe innerhalb des Hauses aber trotz allem vereinfacht.

Kreis Waldshut So trifft das Veranstaltungsverbot die Region Das könnte Sie auch interessieren

Die Krise hat in der Pro Juve einiges auf den Kopf gestellt, vor allem die für die Kinder und Jugendlichen notwendigen Kontakte nach außen. Innerhalb des Hauses konnte aber vieles nach dem Prinzip „So viel Normalität wie möglich“ geregelt werden, deshalb ist die die Stimmung gut unter allen Beteiligten, bestätigt es auch Simon Dobrodolac. Trotz der aktuell schweren Zeit, sieht der Schulleiter einen positiven Aspekt in der Corona-Pandemie: „Der schöne Effekt ist, dass die Menschen alle wieder näher zusammenrücken“.