Das Jahr der Säckinger Jubiläen ist längst angebrochen. Eines davon ist der 300. Geburtstag der letzten Äbtissin des St.-Fridolin-Stifts, Maria-Anna von Hornstein-Göffingen (1723 bis 1809).

Bereits die Auftaktveranstaltung vor wenigen Wochen im Schloss Schönau zeigte das große Interesse an der Biografie der einzigartigen Frau, „deren Mut und entschlossenes Handeln uns heute in einer ähnlich unruhigen Welt inspiriert“. So formuliert es die Schriftstellerin Sandhya Hasswani im Nachspann ihres vor Kurzem erschienen Romans „Die letzte Äbtissin“.

Fürstäbtissin Maria-Anna von Hornstein-Göffingen (1723 bis 1812) beauftragte verschiedene Geometer, ihre Ländereien aufzumessen. | Bild: Repro: Richard Kaiser

Waldstücke wurden zuerst erfasst

Zu den vielfältigen Aufgaben der Regentschaft der Äbtissin Maria-Anna von Hornstein-Göffingen gehörten unter anderem Erhalt und Pflege der Stiftsgüter. Zahlreiche Gebäude und Ländereien auf der Gemarkung Säckingen sowie der näheren und weiteren Umgebung.

Das Augenmerk der Fürstäbtissin galt zunächst den mit Grenzsteinen versehenen Walddistrikten. Diese zu vermessen, zu kartieren und flächenmäßig zu berechnen, hatte sie, wohl durch gute Beziehungen zum Bistum Basel, 1759 den „Bischöflich Baselischer Geometer und Berainskommissar“ P.F. Paris beauftragt.

Daraufhin legte der aus Besançon stammende Geometer dem Fridolinsstift 1760 einen Glanzlederband vor, der eine Beschreibung der 32 Waldgrundstücke und deren kartenmäßige Darstellung enthielt.

Vermessung in mehreren Etappen

Auf eine Gesamtfläche von 1131 Jauchert (407 Hektar) kam Paris, wobei das größte Areal – „Ein Tannenwald so Mäuse Hart genannt, mit dem sogenannten Ecker Hoff“ – allein 187 Jauchert (67 Hektar) einnimmt. Das „Thümis-Hoff“-Gebiet war mit 315 Jauchert (113 Hektar) zwar noch umfangreicher, doch enthielt dieses neben der Nutzungsart Wald etwa gleichviel an Landwirtschaftsfläche.

Etliche Grundstücke des Säckinger Fridolinstifts wurden 1759 mit Grenzsteinen gekennzeichnet, die mit einem Abtstab versehen waren. | Bild: Richard Kaiser

1773, also vor 250 Jahren, ging es an die ausschließlich landwirtschaftlich genutzten Stiftsgrundstücke der Gemarkung Säckingen, zu denen auch einige Parzellen im Sissler Feld (heute auf der Schweizer Gemarkung Stein gelegen) gehörten. Jetzt kam mit Fridolin Garnie einer der ersten von der vorderösterreichischen Landesherrschaft ausgebildeten Geometer zum Zuge.

47 Parzellen konnte Garnie aufmessen, die eine Gesamtfläche von 301 Jauchert (108 Hektar) umfassten. In verschiedenen Maßstäben fein säuberlich kartiert, wurden sie dem Säckinger Fridolinsstift vorgelegt. Es handelte sich um eine Bestandsaufnahme, die keine Wünsche offenließ.

Als dritter Geometer gesellte sich 1778 der in Säckingen gebürtige und ansässige Joseph Fridolin Kunzelmann (1730 bis 1790) hinzu. Sein Auftrag war es, das Katzenmoos-Areal zu vermessen, einen Plan darüber zu fertigen und die Größe des Hofguts zu bestimmen. Er kam dabei auf 72 Jauchert (26 Hektar). Der überwiegende Teil davon war Viehweide (38 Jauchert) sowie Haus- und Katzenmatt (13 Jauchert). Es verwundert, dass dieses Gebiet nicht schon fünf Jahre zuvor behandelt wurde.

Vermessung sollte das Erheben von Steuern erleichtern

Zwei Jahre später, 1780, war die Stadt Säckingen an der Reihe, ihren gesamten Bann (Gemarkung) kartografisch offenzulegen. Die Stadt folgte damit der Anordnung der vorderösterreichischen Regierung aus dem Jahre 1769, wonach das das ganze Land ausgemessen werden sollte.

Der Grund war das Bestreben nach einer gerechten Steuererhebung bei allen Gemeinden ihres Herrschaftsgebietes. Es kam nämlich vor, dass einige Gemeinden zu viel und andere Gemeinden zu wenig Steuern entrichteten. Hierzu war die flächenmäßige Feststellung aller Nutzungsarten vonnöten.

Viele alte Grenzsteine sind verschwunden

Der Waldshuter Geometer Johann Hünerwadel (1744 bis 1802) erledigte diese Aufgabe 1780 nicht nur in Säckingen bravourös, sondern zwischen 1775 und 1788 in weiteren 36 Gemarkungen der damaligen Grafschaft Hauenstein. Die Stiftsgrundstücke hatte er im Säckinger Gemarkungsplan besonders hervorgehoben. Dadurch war deren Lage im Zusammenhang mit dem benachbarten Grundbesitz erstmals ersichtlich.

Die Grundstücke des Säckinger Fridolinsstifts wurden vor ihrer Vermessung mit Marksteinen versehen. Beispielsweise waren solche mit der Jahreszahl 1759 vorhanden.

Mit der Aufhebung des Stifts (1806) gingen seine Grundstücke größtenteils an die entsprechenden Gemeinden, im Wald überwiegend an das Großherzogtum Baden, über. Die Grenzsteine verschwanden mehr und mehr. Im Wald waren sie weniger gefährdet und blieben daher etwas länger erhalten.