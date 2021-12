Das eingespielte Potpourri des bekannten Songs von Nathan Evans „Wellerman“, vorgetragen von Mitgliedern der Musikschule Bad Säckingen, bewies den anwesenden Mitgliedern des Zweckverbandes bei der Versammlung 2021, die am Mittwochvormittag im Kursaal Bad Säckingen stattfand, dass die Musikschule Bad Säckingen ein voller Erfolg ist. Dank der guten Vorbereitung der Zweckverbandsversammlung durch die Geschäftsführerin Bettina Huber, konnten die neun Tagesordnungspunkte, die alle mit einem Beschlussvorschlag durch die anwesenden Mitglieder einstimmig gebilligt wurden, innerhalb einer Stunde abgearbeitet werden.

In die Schulordnung wurde neben dem grundsätzlichen Präsenzunterricht, die Online-Angebote, sowie der Unterricht durch digitale Technologien, eingearbeitet.

Musäk-Mitarbeiter ab sofort flott und elektrisch unterwegs

Die Mitarbeiter der Musikschule „Musäk“ sind ab sofort flott und elektrisch unterwegs. Um an die verschiedenen Außenstellen der Musikschule zu gelangen, hat der Zweckverband der Musikschule jetzt zwei E-Smarts angeschafft. „Die Fahrzeuge werden rege genutzt“, erklärt Manuel Wagner, der Leiter der Musikschule.

Denn viele Lehrkräfte kommen nicht aus Bad Säckingen und haben jetzt so die Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Trompeterstadt zu reisen und dann bequem von der Musikschule aus an die Außenstellen in Herrischried, Laufenburg, Murg, Rickenbach und Wehr zu fahren. „Gerade im vergangenen Jahr war Flexibilität gefragt“, so Wagner weiter. Aus diesem Grund ist „Musäk“ gerade dabei, sich auch digital noch breiter aufzustellen. „Es ist extrem wichtig, dass wir uns modern und digital aufstellen“, ist der Leiter der Einrichtung der Meinung.

„Man muss den Mitarbeitern etwas bieten“, erklärt Bürgermeister und Vorsitzender des Zweckverbandes, Alexander Guhl. Und gerade in der Zeit des Lockdowns und des Homeoffice ist es wichtig, dass die Mitarbeiter mobil sind. Aus diesem Grund hat der Zweckverband darüber entschieden, zwei neue Fahrzeuge für die Musikschule anzuschaffen. „Und weil wir eine Stadt der Elektro-Mobiliät sind und diese fördern, war klar, dass es zwei E-Autos sein werden“, so Guhl weiter. Denn das mache Sinn und passe in die Zeit. Und die kleinen Flitzer seien als Stadtauto toll geeignet.

Doch ohne Sponsoren war auch diese Anschaffung nicht möglich. So sind die Stadtwerke Bad Säckingen, Mercedes Kestenholz und die Volksbank Rhein-Wehra hilfreich mit eingesprungen.

Nachdem die beiden Autos bereits seit einigen Wochen genutzt werden, sind sie jetzt auch bunt beschriftet und unübersehbar als Fahrzeuge der Musikschule „Musäk“ unterwegs.