Der Naturschutz pausiert auch während Corona nicht. Erst im Mai stellten der BUND und der Schwarzwaldverein Bad Säckingen in einer Gemeinschaftsaktion bei der Obstbaumallee am Murger Weg ein Insektenhotel auf. Dank einer weiteren gemeinsamen Initiative des BUND, Nabu und der Stadt Bad Säckingen finden jetzt aber auch Fledermäuse geeignete Plätze zur Aufzucht ihres Nachwuchses. Am Montag brachten die Naturschützer 25 Fledermausnistkästen in Schlosspark und Aufriedhof an.

Aber gibt es überhaupt Fledermäuse in Schlosspark und Aufriedhof? Ja, es gibt sie. Ausgerüstet mit einem Fledermausdetektor, dem sogenannten BAT Recorder, war Robin Wegner nachts im Schlosspark unterwegs und lauschte den Fledermäusen. „Es gibt mindestens zwei verschiedene Arten von Fledermäusen“, so das Ergebnis seines nächtlichen Besuchs.

Fledermäuse arbeiten zur Wahrnehmung der Umgebung mit einer Echoortung. Da diese Fledermausrufe eine sehr hohe Frequenz haben, kann das menschliche Gehör diese Echolaute aber nicht hören. Der BAT Recorder, der die Echolaute in niedrigere Frequenzen übersetzt macht dies möglich. Dann knarrt und knattert es in diesem Gerät. Jede Fledermausart hat ihre eigene Frequenz.

Zwei unterschiedliche Frequenzen konnte Robin Wegner ausmachen, also zwei Fledermausarten von 25 in Deutschland und etwa 1000 weltweit. Anhand der unterschiedlichen Frequenzen lassen sich die Fledermäuse auch bestimmen. Aber das sei Sache der Fledermausexperten, so Wegner.

Unterstützung für Vogelwelt

Nun hoffen die Naturschützer, dass die Nistkästen von Fledermäusen genauso gut angenommen werden, wie die Nistkästen für Vögel, die von BUND, Nabu und Stadt Bad Säckingen im vergangenen Jahr angebracht wurden. „Wir haben unter anderem Kohlmeisen, Blaumeisen, Spatzen, den Hausrotschwanz“, erzählt Rudi Apel vom NABU. Selbst mitten in einer Stadt eher selten vorkommende Arten wurden gesichtet: „Es gibt auch den Grauschnäpper“, berichtet Ralf Däubler, Umweltbeauftragter der Stadt Bad Säckingen und betont, dass gemeinsame die Unterstützung der Vogelwelt schon Tradition ist.

Was aufgrund von Corona 2020 ausfallen musste, war die Kontrolle der Nistkästen. „Normalerweise wird im Herbst aufgemacht und hineingeschaut“, so Apel. Diesen Herbst, hofft er, kann diese Kontrolle wieder wie in den Vorjahren auch stattfinden.