Auch in diesem wieder von Corona geprägten Jahr schnüren bereits viele Kinder und Familien Weihnachtspäckchen für die alljährliche Weihnachtsaktion der DRK-Auslandshilfe des Kreisverbandes Säckingen. „Wir wollten auf diese Aktion nicht verzichten“, teilt Jürgen Renz, der Leiter der DRK-Auslandshilfe mit. „Vor allem in dieser schwierigen Zeit, wollen wir den Kindern in Rumänien mit dieser Aktion in der Weihnachtszeit ein paar fröhliche Augenblicke schenken“, ergänzt Renz weiter.

Unterstützung für Bedürftige

Da vor allem in den bedürftigen Familien immer auch Hygiene-Artikel fehlen, bittet die DRK-Auslandshilfe dieses Jahr speziell um Hygiene-Artikel insbesondere auch um Mund-Nasen-Masken für Kinder. Die Päckchen werden wie gewohnt in die Partnerstädte Hateg und Petrosani in Rumänien gebracht, wo sie von den Partnerorganisationen in Rumänien an die Kinder verteilt werden. „Wichtig ist uns zu erwähnen, dass wir uns durch den über Jahre aufgebauten persönlichen Kontakt zu den Verantwortlichen des rumänischen Roten Kreuzes, von anderen Aktionen unterscheiden können, welche auch aktuell wieder in der Presse mit Misstrauen betrachtet werden“, so Renz.

Da die Mitglieder der DRK-Auslandshilfe über Jahre nach Rumänien gefahren sind, um die Päckchen selbst mit zu verteilen, wissen sie auch, dass diese bei den Kindern ankommen. Jürgen Renz und sein Team freuen sich über die Unterstützung der Aktion. Wer ein Päckchen schnüren möchten, findet die Inhaltsvorschläge hier aufgeführt oder kann diese auf der Internetseite (www.drk-saeckingen.de) nachlesen. Grundausstattung für alle Pakete: Original-verpackte Weihnachtssüßigkeiten, altersgerechte Zahnbürsten und Zahnpasta, Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Masken, altersgerechte Duschseife und Haarshampoo.

Paket für Kinder zwischen drei bis sechs Jahre: Kleines Spielzeug, Kuscheltier, Malstifte, Malbuch.

Paket für Kinder zwischen sechs bis zehn Jahre: Spielsachen (Puppen/Autos), Puzzle, Schulutensilien (Stifte, Hefte, Bundstifte, Zeichenblöcke), Spielkarten (Memory).

Paket für Kinder zwischen zehn bis 14 Jahre: Spiele, Deo, Schminke, Schulutensilien (Stifte, Hefte, Geometriesortiment, Taschenrechner). Die Päckchen, die den Umfang eines Schuhkartons haben sollten, müssen mit festem Weihnachtspapier verpackt werden. Die Päckchen müssen mit der Altersklasse und dem Geschlecht gekennzeichnet sein. Die Spielzeuge sollten selbstverständlich funktionieren und Stofftiere sauber sein.

Die Annahme: Die Päckchen werden am Mittwoch, 1. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und am Samstag, 4. Dezember, von 10 bis 12.30 Uhr am Lager der Auslandshilfe bei der Stadtbücherei Bad Säckingen angenommen. Eine spätere Annahme ist nicht möglich.

Aktion für Senioren: Neben der Aktion für die Kinder bittet das DRK auch wieder um Geldspenden für die Aktion „Senioren für Senioren – 10 Euro gegen die größte Not". Von diesen Spenden werden vor Ort Lebensmittel und vor allem auch Hygiene- und Schutz-Artikel gekauft und an alte bedürftige Menschen verteilt. Spenden können hierfür auf das Spendenkonto mit dem Hinweis „Senioren für Senioren" überwiesen werden. Die Geldspenden werden an die rumänischen Partnerorganisationen weitergeleitet. Über entsprechende Nachweise werden die Ausgaben in Rumänien dem DRK gegenüber belegt.