von Susanne Eschbach

Es war einer dieser Begegnungen, wo einfach alles gestimmt hat. Wo Kultur, Hautfarbe oder die Vorbildung keine Rolle spielen. Die Begegnung hatte der Transportunternehmer Andreas Ebner aus Bad Säckingen mit seinem Mitarbeiter Modou Dumbuya. Der heute 31-Jährige kam 2015 aus Gambia nach Deutschland und wurde dem Transportunternehmen 2017 als Praktikant vermittelt. Für Andreas Ebner ein vertrauter Vorgang. Denn schon vor Modou Dumbuya, hat er drei Flüchtlingen einen Praktikumsplatz zur Verfügung gestellt.

„Als Modou zu uns kam, hat er kaum Deutsch gesprochen“, erinnert sich Andreas Ebner. Er stellte dem jungen Mann einen Praktikumsplatz für zwei Monate zur Verfügung und setzte ihn als Möbelpacker ein oder er half beim Beladen der Lastwagen. „Er hat toll gearbeitet und auch von unseren Kunden bekam ich nur positive Rückmeldungen“, so Ebner. Er stellte dem jungen Mann eine Festanstellung in Aussicht. Die Bedingung: „Er musste Deutsch lernen“, erklärt Andreas Ebner.

31-Jähriger lernte Deutsch

Von diesem Zeitpunkt an arbeitete Modou Dumbuya zwei Tage in der Woche im Betrieb und drückte drei Tage die Schulbank in der Volkshochschule, um Deutsch zu lernen. „Das hat super geklappt“, bestätigt der Unternehmer. Zumal sich der 31-Jährige immer mehr zu einem zuverlässigen Mitarbeiter mauserte, dem immer mehr Verantwortung übertragen werden konnte. „Seit er bei uns ist, hat er nie einen Tag gefehlt“, freut sich der Transportunternehmer. Auch die zweiter Hürde, den LKW-Führerschein, hat Modou Dumbuya mit Bravour gemeistert.

Denn obwohl der Mann aus Gambia in seiner Heimat als Busfahrer gearbeitet hatte, wurde der Führerschein in Deutschland nicht anerkannt. „Erst musste Modou den Autoführerschein machen und konnte gleich den LKW-Führerschein dranhängen“, erklärt es Ebner.

Und noch einmal musste der 31-Jährige die Schulbank drücken. „Der LKW-Führerschein allein reicht nicht aus“, so Ebner weiter. „Um ihn weiter zu beschäftigen, fehlte ihm noch die Qualifikation zum Berufskraftfahrer“. „Wir haben viel investiert in unseren Mitarbeiter, aber nie bereut“, so Andreas Ebner heute.

Das Unternehmen Seit 25 Jahren besteht das Transportunternehmen von Andreas Ebner, Am Buchrain 14 in Bad Säckingen. Mit insgesamt 15 Fahrzeugen ist das Unternehmen in ganz Europa unterwegs. Neben den Transporten bietet Ebner außerdem Umzüge für Privatleute oder Unternehmen an, Einlagerungen von Gütern und Möbeln sowie fachgerechte Haushaltsauflösungen und Räumungen. Weitere Infos gibt es im Internet (www.transporte-ebner.de).

„Noch nie hat es Probleme mit ihm gegeben, er ist sehr vorbildlich“. Auch Modou Dumbuya hat Spaß an seiner Arbeit und ist dankbar für die Chance, die er in dem Transportunternehmen bekommen hat. Inzwischen hat der junge Mann hier auch eine kleine Familie gegründet. „Ich plane längerfristig in Deutschland zu bleiben und auch hier im Unternehmen“, sagt Modou Dumbuya, sehr zur Freude seines Chefs.