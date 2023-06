Selten stand die Bad Säckinger Holzbrücke so im Mittelpunkt wie jetzt gerade. Und da sollte das Brückenfest von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Juni, auf keinen Fall fehlen.

Was ist das Brückenfest?

Das Brückenfest 2023 wird von Freitag, 23. bis Sonntag, 25. Juni gefeiert. Geöffnet ist es am Freitag von 18 bis 1 Uhr, am Samstag von 10.30 bis 1 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr.

Was ist los beim Brückenfest?

14 Vereine freuen sich auf die Besucher. Diese verteilen sich auf dem Rathaus- und Münsterplatz sowie auf der Münsternordseite. Früher war die Münsternordseite kein beliebter Platz bei den Vereinen, weil ein wenig ab vom Schuss. Doch das hat sich mit dem Freundeskreis Santeramo geändert.

Vorfreude aufs Brückenfest (von links): Daniel Giebson von Grex Fabula, Bernhard Grießer vom Freundeskreis Santeramo, Klaus Kummle vom Freundeskreis Purkersdorf, Vorsitzende Elisabeth Vogt von Pro Bad Säckingen sowie Bürgermeister Alexander Guhl. | Bild: Susanne Eschbach

Auch in diesem Jahr ist der Freundeskreis an seinem Stammplatz vertreten und Carmelo D‘Amore sorgt musikalisch für italienische Momente. Zum Freundeskreis der italienischen Partnerstadt gesellen sich in diesem Jahr auch der Country und Western Club Bad Säckingen, sowie Grex Fabula mit ihrem Märchenzelt. Neben den vielen Bad Säckinger Vereinen mit ihrer Auswahl an Speisen und Getränken ist auch für ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm gesorgt.

Wieso ist das Straßenfest 2023 besonders?

„Es wird noch schöner und noch größer“, verspricht die Vorsitzende Elisabeth Vogt von Pro Bad Säckingen, der das Bad Säckinger Straßenfest hauptverantwortlich organisiert. Vor allem größer. Denn zu den zahlreichen Jubiläen der Trompeterstadt in diesem Jahr, gehört auch das Fest selbst, das in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Und das soll entsprechend gefeiert werden.

Welche Künstler treten auf dem Münsterplatz auf?

„Das Programm wird ausschließlich von lokalen Künstlern bestritten“, so Elisabeth Vogt.

Freitag, 23. Juni 2023: So stehen nach dem Fassanstich um 19 Uhr auf dem Münsterplatz durch Bürgermeister Alexander Guhl die Musiker von 7Sins auf der Bühne.

So stehen nach dem Fassanstich um 19 Uhr auf dem Münsterplatz durch Bürgermeister Alexander Guhl die Musiker von 7Sins auf der Bühne. Am Samstag, 24. Juni, sind Darbietungen von New Phönix, dem Zauberer Diabolo, Songüls Fitness, von Olympus, einer Tanzgruppe aus dem Kinder- und Jugendhaus sowie von der Musikschule Bad Säckingen, oder der Big Band und der Jazz Combo aus dem Scheffel-Gymnasiums geplant. Ab 21 Uhr bestreiten die drei Musiker von Sameday dann das Abendprogramm

Am Sonntag, 25. Juni, wird es mit den Musikvereinen Rickenbach, Harpolingen und Wallbach dann zünftiger.

Das erste Brückenfest

1973 wurde das erste Brückenfest in Bad Säckingen gefeiert. Damals noch unter dem Namen „Brückenschlag“ und grenzüberschreitend direkt auf der Holzbrücke. Vereine aus der Schweiz sind inzwischen schon lange nicht mehr mit dabei und auch der Festort ist auf den Münster- und Rathausplatz sowie auf die Münster-Nordseite gewandert. Doch an Anziehungskraft hat es in den vergangenen fünf Jahrzehnten nie verloren.

