von Michael Gottstein

Seniorchef Werner Beck übergab zwei Schecks in Höhe von jeweils 1000 Euro an Stadtrat Clemens Pfeiffer, der die Spenden stellvertretend für den Kindergarten St. Marien in Wallbach und den St.-Vincentius-Verein in Empfang nahm.

Temperament und Lebensfreude prägten den Auftritt der brasilianischen Tanzgruppe. | Bild: Michael Gottstein

Firmenchef Christopher Beck ließ die Geschichte des Hauses Revue passieren. Seit seiner Gründung im Jahre 1946 expandierte das Möbelhaus und zog mehrfach um, bis sich die Firma unter Werner und Silvia Beck schrittweise vom Möbelhaus in das Einkaufszentrum „Beck-Arkaden“ verwandelte. Seit 2015 erfolgten ein Umbau und eine Erweiterung, und heute befinden sich in dem Komplex neben dem Möbelhaus 17 weitere Fachgeschäfte und Dienstleister.

Werner Beck (rechts) übergab zwei Spenden von je 1000 Euro an Clemens Pfeiffer. | Bild: Michael Gottstein

Christopher Beck richtete herzliche Dankesworte an die Angestellten und Partner, „denn ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter“. Er würdigte seine Eltern Silvia und Werner Beck, die ihm Werte vermittelt hätten: „Die Wertschätzung anderer Menschen ist für uns eine Selbstverständlichkeit.“

Mit „nachhaltigen“ Liedern wusste der Komiker Freddy Schär zu unterhalten. | Bild: Michael Gottstein

Die Familie engagiert sich auch für Tierschutz, organisiert Charity-Veranstaltungen zugunsten der Aktion „Ein Herz für Kinder“ und kümmert sich um den Umweltschutz, denn die Beck-Arkaden werden von Anfang an mit Fernwärme versorgt. 570 Menschen haben bei der Firma sichere Arbeitsplätze gefunden.

Möbel Beck Die traditionsreiche Firmengeschichte des Unternehmens Möbel Beck nahm vor 75 Jahren ihren Anfang, mit Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1946. Damals hat sich ein kleines Möbelgeschäft in der Rheinbrückstraße beim Grenzübergang Stein/Säckingen an der Holzbrücke gegründet. Xaver Beck, der Ur-Ur-Großvater des heutigen Geschäftsführers Christopher Beck, betrieb den kleinen Laden. Im Jahr 1949, bereits drei Jahre nach der Gründung, übernimmt Werner Beck I. in zweiter Generation den Möbelhandel und verlagert diesen an den Münsterplatz. In den 80er-Jahren wurde die heutigen Beck-Arkaden in der Alten Basler Straße neuer Standort.

Für die Gala hatten das Sushi-Restaurant und das Café Mélange ein opulentes Büffet vorbereitet, und reichhaltig war auch das Unterhaltungsprogramm. Freddy Schär, mehrfacher Preisträger des Arosa-Comedy-Festivals, richtete eine musikalische Liebeserklärung an sein Navigationsgerät, das ihn durch verschiedene Sprachen und Musikstile führte, und präsentierte, ganz zeitgeistig, ein Potpourri mit Öko-Liedern: „Ich habe alte Lieder recycelt, dazu nachhaltige Texte gedichtet, und das Ganze ist biologisch abbaubar“.

Vier Tänzerinnen und zwei Tänzer einer brasilianischen Tanzgruppe aus Zürich ließen mit ihrem sprühenden Temperament die kalten Außentemperaturen vergessen. Mit hautengem und paillettenbesetztem weißem Anzug, weißen Schuhen, dicker Goldrandbrille und unverwechselbarer Frisur ließ Eric Prinziger nicht nur die Elvis-Legende aufleben, sondern feierte auch die eigene künstlerische Auferstehung nach eineinhalbjähriger Zwangspause. Seinem Auftritt war anzumerken, dass er daran Spaß hatte.