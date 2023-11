Die Pfarrgemeinde Obersäckingen rüstet sich zu ihrem diesjährigen Patrozinium, dem Martinsfest an diesem Wochenende. Höhepunkte sind heute am Abend der Martinszug, sowie am Sonntag der Festtagsgottesdienst und der Martini-Plausch.

Wenn auch die Pfarrgemeinde Obersäckingen, zu der auch die meisten Bewohner von Harpolingen und Rippolingen gehören, alljährlich in gewohnter Weise ihr Martini feiert, steht dieses Mal aber das 160-jährige Bestehen der Pfarrkirche im Vordergrund. Erinnerung an Vergangenes bewahren, wollen das Gemeindeteam sowie etliche alteingesessene Obersäckinger, die stolz sind auf ihre Vorfahren und dankbar ihrer gedenken.

Obersäckinger Martini 2023 Samstag, 11. November, 18 Uhr: Martinszug von der Grundschule zur Kirche mit Mantelteilung und Brezelausgabe, anschließend Punsch, Glühwein und Würste; Sonntag, 12. November, 9.30 Uhr: Festtagsgottesdienst mit Kirchenchor Obersäckingen und Orchesterverein Bad Säckingen, festliches Halleluja und Messe in G von Christopher Tambling, Organist Michael Asal, Gesamtleitung Claudia Moser. Danach Platzkonzert, Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Kinderprogramm im Pfarrsaal; 18 Uhr: Martiniplausch mit Verlosung der Tombola-Hauptpreise. Der Musikverein Obersäckingen begleitet den Martinszug, spielt mit dem Musikverein Harpolingen zum Platzkonzert auf und wird mit seinen Darbietungen auch den Martiniplausch bereichern. Mit dem Erlös wird ein Projekt von Pfarrer Jagan in Indien unterstützt.

War in den 1830er-Jahren die ins Jahr 1135 zurückgehende Kirche am noch immer bestehenden Obersäckinger Friedhof viel zu klein und auch baufällig, so gelang es erst drei Jahrzehnte später, ein neues Gotteshaus zu erstellen. Bis zum Baubeginn galt es große Hürden zu überwinden, die mit der Platzfrage ihren Anfang nahm.

Die damalige Großherzogliche Bauinspektion Waldshut schlug 1847 vor, die alte Kirche abzureißen und an derselben Stelle einen Neubau zu errichten. Dem widersprachen Stiftungsrat, Bürgermeister, der Gemeinderat von Obersäckingen, Harpolingen und Rippolingen seinerzeit mit der Begründung, lieber einen Platz auf der Anhöhe schaffen zu wollen, der repräsentativ für alle drei Ortschaften ist. Außerdem könne die alte Kirche während des Baues der neuen Kirche weiterhin benutzt werden.

Die Statue des barmherzigen Soldaten Martin, der mit einem spärlich bekleideten Bettler seinen Mantel teilt, wird bei Prozessionen stets mitgeführt. | Bild: Richard Kaiser

Die Bauinspektion willigte diesbezüglich ein Jahr später ein und schlug gleichzeitig eine Kirche in Nord-Süd-Richtung vor. Aufs Neue erhoben die Obersäckinger Einspruch. Sie forderten ein Gotteshaus in West-Ost-Richtung, weil Ost und West die Richtungen sind, auf die das ganze Rheintal zuläuft. Von West nach Ost sind auch die benachbarten Kirchen gebaut. Zu all dem kommt hinzu, dass Kirchen nach uralter katholischer Tradition gegen Osten schauen. Daraufhin kümmerte sich die zuständige Großherzogliche Hofdomänenkammer nicht mehr um das Bauvorhaben.

Erst 1857 legte die Waldshuter Bezirksbauinspektion einen Plan vor, der eine einfache Dorfkirche zum Inhalt hatte, die sich kaum von der kurz zuvor errichteten Schwörstädter Kirche unterschied. Ziemlich erbost waren daraufhin die selbstbewussten Obersäckinger, die ein imposantes Bauwerk forderten. Der damalige Pfarrer Lanz wandte sich daraufhin unter Missachtung sämtlicher Dienstwege an den obersten Baubeamten des Großherzogtums, Heinrich Hübsch, mit der Bitte einen Plan für die Obersäckinger Kirche zu fertigen. Tatsächlich sagte Hübsch bereits vier Tage später seine Unterstützung zu.

Die staatliche Bauverwaltung gab indessen nicht klein bei und so kam der Fall vor die zweite Kammer des Landtags. Dort machte sich im Februar 1858 seltsamerweise der Odenwälder Abgeordnete Friedrich Schaaff aus Mosbach für den Hübsch-Plan stark, indem er daran erinnerte, dass der Großherzogliche Domänenfiskus doch Rechtsnachfolger des reichen Säckinger Stifts sei und die Erbschaft des heiligen Fridolin wohl hinreichende Mittel gewähren dürfte. Außerdem solle man nicht Ideenarmut an den Tag legen, die in der Tat bei den Baufachkünstlern nicht vorhanden sei.

Nach dem Gottesdienst bricht die Gemeinde bei Martini zu einer Prozession rund um die St.-Martins-Kirche auf | Bild: Michael Gottstein

Und so kam es zustande, dass der seinerzeit beste Kirchenbauarchitekt Süddeutschlands, Heinrich Hübsch, der zwischen 1860 und 1863 gebauten Martinskirche seine Prägung gab. Die Obersäckinger, Rippolinger und Harpolinger Bauern übernahmen die notwendigen Fuhr- und Handfronen. Die Steine für das Fundament kamen aus dem Säckinger Stadtwald, die Bausteine von Rippolingen und die roten Sandsteine aus Schopfheim.

Das diesjährige Patrozinium beinhaltet auch einen Rückblick auf das vor 60 Jahren neben der Martinskirche erstellte Gemeindehaus der Pfarrei, das im November 1963 eingeweiht und in den 1980er-Jahren erweitert wurde. Es beherbergt in erster Linie den Kindergarten, hat im Untergeschoss den großen Pfarrsaal und Nebenräume und wird für kirchliche Veranstaltungen aber auch als Proberäume für Kirchenchor und den vor ebenfalls 160 Jahren gegründeten Obersäckinger Musikverein genutzt. Auch für Jugendgruppen ist Platz im zweckmäßigen Haus, in dem sich überdies eine Hausmeisterwohnung befindet.

Dem damaligen Pfarrer Adolf Kunzelmann, der von 1946 bis 1968 Obersäckinger Seelsorger war, ist der zweckmäßige Bau in erster Linie zu verdanken. In seine Amtszeit fiel auch die Beschaffung der neuen Glocken (1950) und die umfangreiche Restaurierung und Umgestaltung der Kirche (1959 bis 1962) aufgrund des Zweiten Vatikanischen Konzils, so dass das 100-jährige Weihejubiläum 1963 würdig begangen werden konnte.

Zum 160-jährigen Bestehen der Kirche hat auf Anregung von Otto Gaßmann jüngst auch die untere Denkmalbehörde der Stadt Bad Säckingen mit der Anbringung einer Geschichtstafel an der Kirche ihr Scherflein beigetragen. Damit erfolgte eine zusätzliche Würdigung an den großartigen Architekten Heinrich Hübsch, dem in Obersäckingen schon vor 60 Jahren eine Straße gewidmet wurde.