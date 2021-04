von Michael Gottstein

Die gerne verdrängte Erfahrung der Vergänglichkeit und die Hoffnung auf Weiterleben – das sind Themen, die sowohl das Osterfest als auch die Zeit der Pandemie prägen. Angesichts der noch nicht ausgestandenen Corona-Krise machten die christlichen Kirchen in zahlreichen Gottesdiensten den Menschen Mut und Hoffnung, aber nicht im Sinne einer Vertröstung, sondern im Sinne einer Motivation, die Gegenwart zu verändern.

Mit violettem Tuch verhängt war das Kreuz am Karfreitag. | Bild: Michael Gottstein

Nachdem die Präsenzgottesdienste im vergangenen Jahr abgesagt worden waren, stellten die Pfarrer, Diakone, pastoralen Mitarbeiter und die vielen Helfer dieses Mal ein sehr großes Gottesdienstangebot auf die Beine, fast wie man es gewohnt war, wären da nicht die Beschränkung der Besucherzahlen, Anmeldepflichten oder Gesangsverbote in geschlossenen Räumen gewesen. Auch wurden einige Gottesdienste etwas gestrafft, um die Verweildauer in den Kirchen zu verkürzen. Es schien, als seien viele Menschen froh, das wichtigste Fest der Christenheit wieder in Gemeinschaft feiern zu können. So war beispielsweise der Sonntagsgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche ausgebucht.

Dekan Peter Berg zelebrierte das Osterhochamt. | Bild: Michael Gottstein

Allerdings erinnerte Dekan Peter Berg in der vom Vocalconsort begleiteten Feier des letzten Abendmahls daran, dass heutzutage nur noch acht bis zehn Prozent der Katholiken sonntags zur Kirche gingen. „Privates Gebet und Bibellektüre sind wichtig, können aber nicht das ersetzen, was wir tun, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und Eucharistie feiern.“ Die tiefe, intensive Bedeutung des Abendmahls sei es, Gemeinschaft mit dem Herrn zu halten. Wer mit ihm unterwegs sei, brauche keine Angst vor der Zukunft zu haben.

Das Nebeneinander von Dunkel und Licht kam besonders deutlich in der Osternacht zum Ausdruck, welche die evangelische und altkatholische Gemeinde seit Jahren gemeinsam feiern. Dieses Mal versammelten sich die Gläubigen bei frischen Temperaturen, aber trockener Witterung unter dem Sonnensegel im Schlosspark. Vor der Kulisse des Schlosses entzündeten der altkatholische Pfarrer Armin Strenzl und der evangelische Pfarrer Winfried Oelschlegel die Osterkerze, und während aus dem Lautsprecher die Stimme des Schauspielers Ben Becker mit der Lesung aus dem Buch Genesis erklang, war der Park nur vom Schein der Osterkerzen erhellt.

Die Pfarrerr Armin Strenzl und Winfried Oelschlegel entzündeten die Osterkerze im Schlosspark. | Bild: Michael Gottstein

Zu den Lesungen aus dem Neuen Testament tauchten die Helfer den Platz in helles Licht. Pfarrer Oelschlegel widmete sich in seiner Predigt den wohl gewichtigsten theologischen Themen Theodizee und Auferstehung. Die Glaubensbotschaft, dass es ein Leben nach dem Tod geben werde, hätten die Künstler der Vergangenheit realistisch dargestellt. Heute tue man schwerer mit der Frage, wie man sich die Auferstehung vorzustellen habe. „Nicht das Materielle wird weiterleben, sondern das, was wir mangels besserer Worte als Seele oder Geist bezeichnen.“ Das, was uns als Menschen ausmache, werde bei Gott weiterleben. „Wie das aussieht, können wir uns zwar nicht bildlich vorstellen, aber wir können es glauben.“

Die Narzissen im Schlosspark sind auch Symbole für das erwachende Leben. | Bild: Michael Gottstein

Im Hochamt am Sonntag bezeichnete Dekan Peter Berg Ostern als Botschaft, die die Welt verändere und den Menschen Hoffnung schenke. Freilich sei die Freude über die Auferstehung nicht ohne die Schmerzen des Karfreitags zu denken. „Der Auferstandene zeigt den Jüngern seine Wunden, und diese Wunden stehen für seine Liebe zu den Menschen, die sich schmerzhaft eingeprägt hat.“ Diese Liebe sei die Kraft, die unsterblich sei. Das Leben für andere könne weh tun, aber es sei der Weg, der ins Leben führe. „Wer sich nach ihm ausrichtet, für den ändert sich etwas im Leben, und zwar im Hier und jetzt, nicht erst im Jenseits.“

Für diejenigen, die wegen der limitierten Besucherzahlen nicht ins Münster kommen konnten, wurde die Messe live im Internet übertragen. Auf festliche Kirchenmusik brauchten die Besucher nicht zu verzichten, denn Organist und Dirigent Markus Mackowiak hatte mit Mozarts Missa brevis in B ein Werk ausgesucht, das sich auch mit kleinem Streicherensemble und Solistenquartett ohne Chor aufführen lässt. Die Solisten waren Miriam Feuersinger, Irene Hofmann, Raphael Höhn und Manfred Bittner. Außerdem erfreuten sie die Gäste mit zwei Kirchensonaten Mozarts und Händels Arie „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“.