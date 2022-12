von Hans-Walter Mark

Harpolingen ist auf dem besten Weg in eine Zukunft mit einer ausgezeichneten Perspektive für jedes Alter und einer hohen Lebensqualität. Dazu trugen auch die vielfältigen Projekte und Aktivitäten im Jahr 2022 bei. Im Mittelpunkt stand sicherlich die erfolgreiche Teilnahme beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Hier konnte sich der Ort über die Goldmedaille freuen. Bei der Preisverleihung am 26. November in Bühl (Landkreis Rastatt) würdigte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, dass neben der Kommunalverwaltung, insbesondere die Vereine sich mit innovativen Projekten erfolgreich für die zukünftige Entwicklung des Ortes einsetzen. Ob beispielsweise bei der Weiterentwicklung der Infrastruktur, in den Bereichen Soziales oder Umwelt und Natur, die Wettbewerbsjury konnte sich davon überzeugen, dass der Ort gut aufgestellt ist. Besonders beeindruckte das genossenschaftliche Wohnbauprojekt. Dies ermöglicht älteren Harpolingern in vertrautem Umfeld weiterhin zu wohnen, auch wenn sie sich von Haus und Garten trennen müssen.

Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, überreichte der Abordnung aus Harpolingen mit Torsten Weimer, Ursula Thoma, Marlon Stehle, Simon Kürz und Christine Oechslein die Goldmedaille. | Bild: Walter Oechslein

Weitere beeindruckende Projekte waren neben der regelmäßigen Grünpflege eine Reihe von Impulsvorträgen von Fachleuten zum Themenkreis „Gärten im Wandel“, mit Besichtigungen von naturnahen Gartenanalagen. Geplant und eingeweiht wurde der Gemeinschaftsgarten „Himmelsbeet“, in dem einige Harpolinger und Rippolinger Familien nach dem Prinzip der Permakultur unter Anleitung des Experten, Joachim Schlageter, Obst und Gemüse anbauen werden.

Ein weiteres wichtiges Thema, das in Angriff genommen wurde, ist die Nahversorgung, da der Dorfladen Ende 2016 und in Rippolingen der Bächlehof am 24. Dezember dieses Jahres schloss. Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen die Voraussetzungen für einen Laden, vielleicht nach dem Vorbild der schon bestehenden „Tante M-Läden“, geschaffen werden. Ein weiteres Vorhaben, das sich bereits in der Umsetzungsphase befindet, ist das in der Region einzigartige Zukunftsprojekt. „Tischgemeinschaft“, um eine generationenübergreifende Versorgung und Betreuung am Wohnort und eine Nachmittagsbetreuung von Kindergartenkindern und Grundschülern u ermöglichen.

Die mehr als 40 Jahre alte Vereinsküche des Gemeindesaals ist durch eine Generalsanierung, ehrenamtlich durchgeführt, für die regelmäßige Zubereitung von Speisen für Senioren, Schüler und Kindergartenkinder sowie für den Vereinsbetrieb an Wochenenden bestens gerüstet.

Das Leuchtturmprojekt: Der Rohbau der Seniorenwohnanlage ist weitgehend unter Fach und Fach. | Bild: Walter Oechslein

Eine positive Bilanz über die Teilnahme am Landeswettbewerbs ziehen die Christine Oechslein, Vorsitzende des Bürgervereins „Daheim in Harpolingen“ und Ortsvorsteher Torsten Weimer: „Mit dem Gewinn der Goldmedaille wurde unser Bemühen um eine lebenswerte Zukunft im Ort gewürdigt. Es tat gut zu beobachten, dass alle Beteiligten an einem Strang gezogen haben. Der Grundstein wurde bei den Zukunftstagen 2017 gelegt, wo die Bürgerschaft sich Gedanken über die zukünftige Entwicklung des Dorfes gemacht hat.

Seither wurde konsequent an der Umsetzung gearbeitet Obwohl das Preisgeld nicht so attraktiv war, erhielten wir von der Jury wichtige Einblicke in den Fördergeldschungel, was die Finanzierung unserer Aktivitäten erleichtert. Auf dem Wunschzettel für 2023 steht neben den laufenden Projekten ein Dorfladen. Als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für 2022 kam letzte Woche der Förderbescheid für unseren Bürgerbus.