Bei Ankunft der Viertklässler der Anton-Leo-Schule am Freitag in den Gärten der „Stadtoasen“ am Rhein war bereits alles vorbereitet, um mit dem Bau ihres Hochbeetes zu beginnen – mehrere Biegen Ziegeln, ein Haufen Sand, Grundsteine in der Erde, Äste und Zweige zum Befüllen des Hochbeetes.

Ausgestattet mit Gartenhandschuhen und Schaufeln machten sich die 20 Schüler der 4a an die Arbeit. Für die Kinder einer Inklusionsklasse, in der typischerweise eine große Bandbreite an Temperamenten vertreten ist, war diese Aktivität wie geschaffen: bei angenehmen Temperaturen für die doch relativ harte Arbeit und ersten Sonnenstrahlen war Teamgeist gefragt, und dies wurde durch die Vorstandsmitglieder des Stadtoasen-Vereins, Stefan Meier und Karsten Sielemann, gefördert: Schon nach wenigen Minuten war die gesamte Klasse eingebunden, wurde erklärt, wo und wie das Hochbeet entstehen soll, wie aus den Ziegeln und dem Sand vier Wände für das Hochbeet von ihnen gebaut werden sollen. Die Ziegeln wurden von Hand zu Hand bis an ihren Bestimmungsort in der Beetwand weitergereicht, und der Sand zwischen die Ziegeln geschaufelt. Natürlich schauten sich die Kinder die verschiedenen Pflanzen an, aber auch alles, was dort kreucht und fleucht, vom Regenwurm bis zu den Käfern genauestens.

An den umliegenden Beeten konnten die Kinder erkennen, wie das fertige Hochbeet aus Dachziegeln und Sand aussehen würde: die Pflanzen- und Tierwelt nutzt mit der Zeit die Zwischenräume zwischen den Ziegeln und belebt die Mauern des Hochbeetes, der Sand verdichtet sich nach dem ersten Regen und hält die Ziegeln fest. Und wenn das Hochbeet sich doch nach einigen Jahren auf eine Seite neigt, kann es ganz nachhaltig ab- und wieder neu aufgebaut werden.

Dass viele Kinder immer weniger Kontakt zur Natur und dem Gärtnern haben, ist nicht verwunderlich, wenn die Mehrheit in Wohnblocks ohne belebte Gärten aufwächst. Die Neugier auf die Natur und den Garten kann aber durch solche Aktivitäten doch relativ schnell geweckt werden, den Kindern wird in einem Gartenparadies wie diesem am Rheinufer nicht langweilig.

Nach zehn Schichten Dachziegeln war die Höhe erreicht, und das Befüllen des Hochbeetes konnte beginnen: Äste, Zweige und Gräser aus Gartenabfällen wurden herangeschleppt und zur Freude der Kinder hüpfend im Inneren des Hochbeetes verdichtet.

Anschließend wurden Stroh und Mist als Schicht darüber angebracht. Die Kinder hatten ihre Freude, die Waschmaschinen hinterher womöglich auch. Kompost und Erde wurde Tage darauf angeliefert und die ersten Pflanzen konnten bereits noch diesen Herbst das Beet beleben.