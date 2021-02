von Richard Kaiser

Es muss um 1820 gewesen sein, als der „Situations-Plan der Rheinufermauer zu Säckingen“ gefertigt wurde. In ihm sind die damaligen Gebäude und Gärten entlang der historischen Stadtmauer zwischen dem Gallusturm und dem Diebsturm abgebildet, sogar mit den Namen ihrer Besitzer. Mit dem Entstehen des Großherzogtums Baden im Jahre 1806 endete die vorderösterreichische Ära. Die damit einhergehende Säkularisation brachte es mit sich, dass kirchliche Gebäude in Staatseigentum übergingen. So auch die des Säckinger adeligen Damenstifts. Das markante Abteigebäude mit seinem Staffelgiebel, in dem die Stiftsdamen wohnten, diente fortan als Amtshaus des entstandenen badischen Verwaltungsbezirks Säckingen, die übrigen Klosterbauwerke entlang der Rheinufermauer veräußerte die großherzogliche Domänenverwaltung an Privatpersonen.

Daraufhin wurde ein Bestandsplan kartiert, der die Grundrisse der mehr als 20 Gebäude und die Namen ihrer Besitzer im Bereich zwischen Gallusturm und Diebsturm enthält. Damals gab es in diesem Abschnitt etwa doppelt so viele Bauwerke wie heute.

Im Ausschnitt aus dem Säckinger Rheinufermauerplan um 1820 sind die vom Stift in Staatseigentum übergegangenen Gebäude (dunkelrot) und die zu Privatbesitz gewordenen Häuser (hellrot) mit Namen ersichtlich. Oben links ist der Alte Hof, oben rechts der Beginn der Holzbrücke abgebildet. | Bild: Repro Richard Kaiser

Heilwasser kam wieder zu Ehren

Der von 1306 bis 1318 errichtete Alte Hof sticht dabei besonders hervor. War er einst Wohnsitz der jeweiligen Fürstäbtissin, so ist im Rheinufermauer-Situationsplan um 1820 der Amtsphysikus Matthias Keller (1780 bis 1857) als Bewohner verzeichnet, dem der Großherzog 1814 diesen Titel verlieh. Als Mediziner engagierte sich Keller zusätzlich und mit großem Elan für das Wiederbeleben des erloschenen Badebetriebes, ließ das Thermalwasser untersuchen und veröffentlichte 1822 eine Abhandlung über das Säckinger Heilbad. Für seine Verdienste wurde er zum ersten Ehrenbürger der Stadt Säckingen ernannt.

Abtei-Pferdestall wird Brauhaus

Die ehemalige Stiftskanzlei hatte Alois Brogle erworben und als Wohnhaus genutzt. 1855 wurde es abgebrochen, da es zu nahe am Eingang des Amtshauses stand. Brogle hatte auch den vormaligen stiftischen Pferdestall an der Rheinufermauer gekauft, aus dem er ein Brauhaus machte. Weiterhin im Plan um 1820 enthalten sind das nahe der Holzbrücke stehende Gefängnis, dem sich stadteinwärts ein langgezogener Fruchtspeicher, eine Stallung und ein Wagenschopf anschloss – das Ganze parallel zur östlichen Bürgerhäuserzeile der Rheinbrückstraße. Und neben dem Wagenschopf, zum Münster hin, hatte der seinerzeitige Amtmann Bauer eine geräumige Dienstwohnung, mit Zugang zum Revisorat, das wiederum an das Amtshaus angebaut war.

Nicht im Rheinufermauerplan abgebildet ist das Fridolinmünster, das zwar auch ins Landeseigentum überführt, dessen kirchliche Nutzung aber nie infrage gestellt wurde. Selbst das stiftische Schaffnereigebäude ist nicht in diesem Plan enthalten, da es schon frühzeitig in den Besitz des Freiherrn von Landenberg gelangte, der es anfangs des 19. Jahrhunderts zu einem klassizistischen Palais umbaute. 1850 erwarb es die Stadt. Seitdem dient es als Rathaus.

Rheinmauer mit prachtvollen Gärten

Einige wohlhabende Bürger hatten an der Rheinufermauer einen zu ihrem Haus gehörenden Garten. Beispielsweise Alois Brogle, der in unmittelbarer Nähe einen Brunnen nutzen konnte. Diese Wasserstelle diente ebenso dem jeweiligen Oberamtmann, der nebenan einen repräsentablen Garten besaß, dessen Einfriedung neugierig macht, da sie im Plan prunkvoller als die Mauern der anderen Gärten dargestellt ist.

Eine prachtvolle Grünanlage war sicherlich auch die des Amtsarztes Matthias Keller. Es war schließlich der ehemalige Garten der jeweiligen Fürstäbtissin, der 138 Nürnberger Fuß lang und 52 Nürnberger Fuß breit war, was 42 auf 16 Meter entspricht.

Der Autor des Rheinufermauerplans ist nicht bekannt. Ferner sucht man eine Maßstabszahl auf der 215 Zentimeter langen und 52 Zentimeter breiten Kartierung vergeblich. Sie ist mit 1:220 jedoch leicht auszumachen, da eine 13,8 Zentimeter lange Maßstabsleiste am unteren Kartenrand 100 Nürnberger Fuß (30,4 Meter) anzeigt.