von Ina Helfer und Tamara Knorre

Auf Einladung der Kommune Luino (Italien) verbrachten elf Jugendliche aus Bad Säckingen neun Tage mit ebenso vielen Gleichaltrigen aus Sanary (Frankreich), sowie deren Partnergemeinde am Lago Maggiore. Begleitet wurden sie vom städtischen Kinder- und Jugendreferat. Ein abwechslungsreiches Programm und neue zwischenmenschliche Begegnungen mit vielen herzlichen Momenten des Abschieds hinterließen bleibende Eindrücke bei allen Beteiligten.

Zwei Jugendliche berichten

Ina Helfer (17 Jahre) und Tamara Knorre (14) berichten:

„Ragazzi germani, andiamo!“, war der Satz, den wir wohl am häufigsten während der freien Zeit zwischen den Aktivitäten gehört haben. Vor allem sportliche Aktivitäten standen im Fokus, da das Motto der Reise Sport und Nachhaltigkeit waren. Nicht nur anstrengende Wanderungen bei hohen Temperaturen, sondern auch entspannende Badeausflüge am Lago Maggiore waren Teil des Programms.

Yoga, z. T. Übungen in multinationalen Gruppen | Bild: Peter Knorre

Unser Highlight war der Ausflug zur Modemetropole Mailand, wo wir uns den beeindruckenden Dom und die Shoppingmeile angeschaut haben. Dass die Gruppe gut zusammenhält, würde während der Gruppenaktivitäten trotz Sprachbarriere sehr deutlich klar. Nicht nur Sport, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit wird in der heutigen Zeit immer wichtiger, deshalb versuchte man das auch während der Reise so gut wie möglich zu berücksichtigen. Dies klappte aber leider nicht immer, was sich vor allen bei den Lunchpaketen wegen des großen Plastikverbrauchs zeigte, die dafür aber sehr praktisch und flexibel waren.

Große Torte am Abschiedsabend | Bild: Peter Knorre

Einen guten Ausgleich stellte das viele zu Fuß gehen dar, anstatt mit dem Auto zu fahren, zudem wurde die An- und Abreise mit dem Zug nachhaltig organisiert.

Freundschaften sind enstanden

Das vielseitige Programm begeisterte sowohl die Jugendlichen, als auch die Betreuer, obwohl es manchmal wegen Zeitmangels etwas stressiger wurde. Bei der Reise entstanden viele Fotos, um die schönen Momente festzuhalten. Das wohl wichtigste sind die Freundschaften und Erinnerungen, die in Luino entstanden sind.