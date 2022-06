Hochrhein – Jetzt ist wieder Entschleunigung angesagt. Am kommenden Sonntag, 19. Juni, stehen den Radlern oder Inlineskater wieder 32 autofreie Kilometer zur Verfügung. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause, findet jetzt die 17. Ausgabe des grenzüberschreitende Slow Up Hochrhein statt. Erlaubt sind alle Fortbewegungsmittel – vorausgesetzt, sie haben keinen Motor. Fahrräder, Inliner oder Wanderer sind hingegen herzlich Willkommen. Und um den autofreien Genuss noch zu steigern, freuen sich entlang der gesamten Strecke in Deutschland und in der Schweiz zahlreiche Vereine auf die Teilnehmer und bieten ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm.

Auch in diesem Jahr sind die Städte und Gemeinden Laufenburg Baden und Schweiz, Murg, Bad Säckingen, Stein, Münchwilen, Eiken und Kaisten mit dabei. Die Strecke des Slow Up Hochrhein ist insgesamt 32 Kilometer lang und führt durch die Ortskerne der intakten, historischen mittelalterlichen Städte Laufenburg Baden und Schweiz sowie Bad Säckingen. Sie ist flach und für Teilnehmer aller Altersgruppen geeignet. Lediglich in Laufenburg/Baden gibt es eine markante Stelle. Aber die Langsamkeit zahlt sich aus, weil es nebenbei auch noch viel zu sehen gibt. Die Radler können an jeder Stelle der Strecke einsteigen und es muss auch nicht der gesamte Rundkurs gefahren werden. Das Erleben kommt an diesem Sonntag ebenfalls nicht zu kurz.

In Bad Säckingen werden die Sportler von vielen Attraktionen erwartet. Gleich am Ortseingang wartet das Restaurant „89er“ mit der ersten Stärkung. Beim Kaufland-Parkplatz feiert das THW und stellt seine Fahrzeuge vor. Auf dem Parkplatz vor dem Raiffeisen Gartencenter und Wofi wirtet der Countryclub und lädt zum Verweilen ein. Am Rheinkraftwerk bietet der Judoclub Kawaishi einen gemütlichen Hock und auf sowie um den Bad Säckinger Münsterplatz verwöhnen die Bad Säckinger Gastronomie und die Bad Säckinger Vereine die Gäste.

Auf dem Münsterplatz ist von 12 bis 17 Uhr fetzige Live-Musikangesagt. Und damit nichts wegkommt, steht für die Radler ein kostenloser, bewachter Fahrradparkplatz zur Verfügung. Der 17. Slow Up Hochrhein wird um 10 Uhr eröffnet und dauert bis 17 Uhr. Bis 18 Uhr sind die Straßen entlang der Strecken gesperrt. Die Bewirtung in der Gemeinde Murg findet in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Festplatz auf der Murger Mitte statt. Mit dabei sind der CDU Ortsverband Murg, die Gugge Brass Band, die Schleuser, die Narrenzunft Murg und das Weltlädeli. Die musikalische Unterhaltung übernimmt DJ Rainer mit der Firma Euro Sound. Auf dem Rathausplatz in Laufenburg/Baden werden die Teilnehmer ab 12 Uhr von Musiker Mario Stracuzzi empfangen. Der Platz selbst wird von zwei Vereinen bewirtet. Ein paar Meter weiter auf der Codman-Anlage, direkt am Rhein, freut sich die Stadt- und Feuerwehrmusik auf die Gäste.